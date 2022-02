«Det er med undring, ja, nærast vantru, at eg les referatet frå formannskapet»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Per Inge Bøen, pensjonist frå Bremanger.

Kven drøymer om høgare straumprisar? Ope brev til Bremanger formannskap

Det er med undring – ja nærast vantru at eg les referatet frå Bremanger formannskap i Fjordenes Tidende måndag. Der synest det som om kommunedirektøren og formannskapet har våte draumar om å få del i dei høge straumprisane som dei «nyt godt av» sør for Sognefjorden. Har de ikkje fått med dykk at bedrifter går konkurs, at folk sit med vinterklede i stova og konkurrerer om å bruke kortast tid i dusjen? Det er eit veritabelt folkeopprør i gong der ute, og regjeringa knakar i samanføyingane fordi dei ikkje gjer anna enn å dele ut almisser til dei mest trengande. Er det slik vi vil ha det her òg?

Ein ting har de rett i; det er ikkje alt som fungerer optimalt innan straumforsyninga her i landet lenger. Dei fleste hugsar vel striden om 420 KW- linja mellom Fardal og Ørskog til 5,5 milliardar som skulle sikre kraftforsyninga i Trøndelag. Det er ikkje mykje den er i bruk lenger når trønderane no for lengst er sjølvforsynte med straum.

I SFE si årsmelding for 2020, kan ein mellom anna lese fylgjande: Konsernet fekk eit overskot etter skatt på 200 mill. kroner. Og vidare: Eit nedbørsrikt år gav ein uvanleg høg årsproduksjon på 2100 GWh. Dette førte til ein systempris på (berre) 11,6 øre/KWH. På mine straumrekningar for 2021 ligg prisen godt over dette nivået, så kvar vart overskotet av? Tatt av vinden – over Guleslettene? Eller kanskje heller kraftlina til over 100 millionar. Og, kva nytte har vi hatt av å sleppe Eviny (BKK) til på eigarsida? Dei har nok formidable overskot i vente, men får SFE del i det?

Til dei som måtte drøyme om høgare straumprisar; om eit par-tre år har vi fått ei ny 420 KW- linje mellom Fardal og Aurland. Då vert det ikkje lenger noko problem å bli kvitt overskotskrafta vår. Til heilt andre prisar enn i dag. For dette er den manglande delen av «motorvegen» for å få straumen vår ut til dei trengande i Europa.

Eg finn grunn til å minne om ein ting: Det er styret som har makta i SFE, ikkje direktørane. Direktørane er tilsette for å drifte selskapet. Og styret består som kjent av folkevalde frå eigarkommunane. Styret kan sjølvsagt ikkje gjere noko med spotprisane på straum. Det dei kan, og bør gjere, er å tilby alle straumkundane, inklusive bedrifter, ein rimeleg fastpris på straum. Ein nettopris på t.d. 20 øre vil gje ei rimeleg god avkastning til selskapet, og samtidig sikre næringsliv og hushaldningar. Kanskje vil det òg lokke til seg nyetableringar, og bremse fråflyttinga?