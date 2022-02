«Siste håp er at dei folkevalde i kommunestyret ser at dette må grundigare utgreiast»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Hildur Sørdal

Kor vart alle lovnadane av?

Torsdag 27. januar var det folkemøte i Stavang angåande opptaksområde for skulane i Kinn Kommune, i år som i fjor. Vi møtte opp i påvente av å få svar på alle spørsmåla frå i fjor, samtidig få bekrefta at alle lovnadane som vart lova i fjor blei holdt.

Frå kommuneleiinga møtte den nye kommunalsjefen for oppvekst og undervisning, Runa Hatlenes Nybakk. Dessverre kom ikkje kommunedirektør eller ordførar. Av dei folkevalde var det kun dei som har born ved skulen som møtte.

Tre og ein halv time tok møtet, men om vi fekk noko meir informasjon enn i fjor er eg nokså usikker på. Kommunalsjefen var ikkje blitt informert angåande kva ordførar og kommunedirektør i fjor lova foreldra. Blant anna at dei kunne få velgje om opptaksområdet til borna deira skulle bli Eikefjord barne- og ungdomsskule eller Flora barneskule. Noko som no er satt til Eikefjord barne- og ungdomsskule.

Den nye kommunalsjefen i oppvekst og undervisning forstår det at reisetida til det enkelte born vil vere avgjerande for foreldra om Stavang skule blir nedlagt. For elevar frå Stavøy vil Flora barneskule bli den vegen med kortast reisetid, men for Svortevik/Standal vil kanskje den kortaste reiseveg vere Eikefjord. Reisetid skal reknast frå bornet går heimaifrå til skulestart. Under møtet la kommunalsjefen fram anbefalingar på transporttid (éin veg): 1.-4. klasse: 45 minutt og 5.-7. klasse: 60 minutt.

Ifølgje rutetidene på Kringom går buss frå Standal klokka 07.25 og Flora barneskule startar klokka 08.45. Det seier at reisetid per born frå Standal blir ca. 1,5 time kvar veg når ein tek med 10 min gange frå heimen til busstopp. Det vil seie dobbel so lang tid som er anbefalt for elevar som går i 1.-4. klasse og 30 minutt meir for elevar i klassetrinn 5.-7.

So var det borna på Stavøy. Til dags dato går det inga bussrute til Eikefjord men driv ein litt detektivarbeid kan ein finne ut cirka-tid som er følgjande, og her har eg brukt Kringom sine bussrutetabellar: Eikefjord barne- og ungdomsskule til Lendingen-krysset tek 22 minutt, og so kjem vi til strekka der det for tida ikkje er noko bussrute. Men avstand frå Stavang til Lendingkrysset er 15 km når man brukar Google maps, frå Stavang til Vevring-grense er det 16 km. Det er litt lengre, men mellom Stavang og Lendingkrysset er det to høgder med ein del svingar slik at tidsmessig vil det vere ca lik. Denne strekninga tek 25 minutt. I rutetidene til Kringom er det ikkje sett opp stadnamn eller stoppeplassar langs vegen, men bussen brukar 20 minutt frå Veiesund til Stavang og der bur born yst på øya. Reknar ein saman blir det då ca reisetid 67 minutt frå Stavøy til Eikefjord barne- og ungdomsskule men sidan transporttid skal reknast frå bornet går heimaifrå til skule startar blir dette 1 time og 20-30 minutt transporttid for borna éin veg. Det vil atter ein gong seie opp mot dobbel so lang tid som er anbefalt for elevar som går i 1.-4. klasse og 20-30 minutt for elevar i klassetrinn 5.-7.

Kommunalsjef kunne heller ikkje gje oss svar på om fylkeskommunen ville betale for skuletransport til to forskjellige skular, om det blir ekstra venting ved bussbytte i Stavang og i Lendingskrysset for å få på born frå Steinhovden skule. Dette er ting som vi har etterspurt svar etter sidan møtet i 2021.

Dette kunne ikkje administrasjonen sende forespørsel på før det var fatta eit vedtak i saka. I ei sak som dette bør vel slike ting ligge på bordet før vedtak skal fattast?

Viser til sitat frå Norconsultrapporten 2016 «Kommunar med spreidd busetjing, store landarealer og lange avstandar har eit vanskelegare utgangspunkt for å organisere ei meir sentralisert og kostnadseffektiv skulestruktur enn kommunar med mange innbyggarar og små avstandar». Norconsultrapporten 2016 viste til at det var for lang reiseveg for borna ved Stavang skule både til Eikefjord og Florø, men i 2020-rapporten frå same firma var dette tatt vekk. Kvifor det? Vegen er ikkje blitt kortare.

I UDIR 2-2019 Rett til skyss er det skrive mykje om borna sine rettigheiter ved skyss. I 5.1 Kva er akseptabel reisetid står det: «Kommunen kan gje retningslinjer til kva som vil vere akseptabel reisetid, men desse vil kun vere eit utgangspunkt for den vidare vurdering. Hensynet til eleven får tilstrekkeleg fritid og tid i heimen taler for å avgrense reisetida so mykje som mogleg.»

Under saksomløpet rundt denne saka i 2021 blei det pedagogiske trekt fram. At det var pedagogisk uansvarleg å drive skule i slike små einingar, men då må ein spør seg om transporttid på opp til 1,5 time kvar veg er pedagogisk. Opp mot tre timar kvar dag som blir tatt vekk frå bornet si eiga tid. Korleis skal bornet ha kapasitet til å drive med fritidsaktivitetar når det er stuptrøytt etter all pendlinga.

Saka skal opp i kultur og oppvekst-utvalet i mars, då er håpet at saka blir lagt vekk grunna dårleg arbeid i forkant til forslag til vedtak. Siste håp er at dei folkevalde i kommunestyret i midten av mars ser at dette må grundigare utgreiast og at Stavang skule blir lagt inn i ein fullverdig skulebruksplan for heile Kinn kommune.