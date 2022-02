Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jacob Nødseth (V) og Ola Teigen (Ap).

«Ulikskap i kultur» og «usemje i viktige saker»?

Fleirtalet i Kinn kommunestyre som vedtok å søke staten om å utgreie ei oppdeling av Kinn kommune, har vedteke ei grunngjeving som mellom anna er slik:

« […]at erfaringene som er gjort i løpet av perioden viser at ein samanslått kommune, gitt reiseavstandar og ulikskap i kultur, samt usemje i viktige sakar ikkje gjev ein optimal framtidig struktur for kommunen.» Det framgår vidare av grunngjevinga «at det er naudsynt med ei utgreiing som omsøkt for å få avklart om det vil vere positivt for innbyggarane å halde fram med ein kommune utan felles grenser.»

For vedtaket stemte Senterpartiet, Raudt, fem av seks i partiet Høgre, Sosialistisk Venstreparti og MDG.

Vi legg til grunn at reiseavstanden og at Bremanger er inneklemt i kommunen var relativt velkjende faktum allereie før kommunesamanslåinga vart vedteken. Det som for oss er uklårt er kva som konkret meinast med «ulikskap i kultur» og «usemje i viktige saker».

Kan de som røysta for forslaget forklare oss kva de konkret siktar til?

