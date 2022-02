«Vi ønskjer oss ikkje høgare straumprisar. Det vi ønskjer oss er stabile, føreseielege inntekter på sal av konsesjonskraft»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Svein Olav Senneset, gruppeleiar for Venstre i Bremanger formannskap og kommunestyre.

Formannskapet i Bremanger og straumprisar

I eit lesarinnlegg publisert i Fjordenes Tidende den 13. februar seier Per Inge Bøen at det ser ut til at kommunedirektøren og formannskapet i Bremanger ønskjer seg høgare straumprisar, på nivå med prisane dei har sør for Sognefjorden. Slik er det sjølvsagt ikkje.

Bakgrunnen for drøftingane i formannskapet den 3. februar, som Fjordenes Tidende har skrive om, var kommunedirektøren sin gjennomgang av førebels rekneskap for 2021. Her kom det fram at kommunen ligg an til å få noko lågare inntekter frå sal av konsesjonskraft i 2021 enn budsjettert, og at dette også kan kome til å bli tilfelle i 2022. Når formannskapet gjev uttrykk for at dette er overraskande, og kanskje til og med skuffande, så er ikkje det fordi ein ønskjer seg høgare straumprisar i vårt prisområde (sone 3). Nei, det er spesielt to forhold som ligg til grunn for formannskapet sin reaksjon:

For det første har konsesjonskraftinntektene over tid lege på eit høgare nivå enn det vi no opplever. Den siste oppdateringa eg har fått frå administrasjonen (14. feb.) tyder på at inntektene for 2021 kan bli om lag 4,5 millionar kroner. I formannskapsmøtet vart det opplyst at dei kanskje kunne bli så låge som 3 millionar kroner. Tala ser altså noko betre ut no, men inntektene i 2021 ser likevel ut til å bli dei lågaste sidan 2014. Då var dei på 5 millionar kroner.

For det andre var det overraskande at dette skjer samstundes med at landet tilsynelatande er i ei «straumkrise». Men, som kommunedirektør Joensen påpeika; dette heng saman med overføringskapasitet. Der er flaskehalsar i nettet og det er ikkje nødvendigvis behov for krafta der den er produsert.

Formannskapet i Bremanger drøymer sjølvsagt ikkje om høge straumprisar. Det vi ønskjer oss er stabile, føreseielege inntekter på sal av konsesjonskraft. Derfor er vi samde med kommunedirektøren når han seier vi bør sjå nærmare på korleis vi forvaltar konsesjonskrafta. Kan vi sikre stabilt gode inntekter frå sal av konsesjonskraft utan å oppleve at inntektene varierer med 8-10 millionar kroner frå eitt år til det neste, slik dei gjorde frå 2018 til 2019 og frå 2020 til 2021? Det skal bli interessant å sjå nærmare på dette. Målet må vere at forvaltninga over tid skal tene innbyggjarane best mogleg.

Det same målet bør også gjelde på nasjonalt plan, men dessverre tyder straumprisane vi har sett i seinare tid, og ikkje minst dei store skilnadane i pris mellom ulike landsdelar/prissoner, på at vasskraftressursane ikkje lenger vert forvalta til beste for ålmenta, slik paragraf 1 i Lov om konsesjon for rettigheter til vannfall mv. (vannfallrettighetsloven) seier, men til beste for eigarane, og særleg Staten. Det er særs uheldig, og det håpar eg eit fleirtal på Stortinget snart har innsett og vil gjere noko med.

PS: Lesarar som ønskjer å vite meir om konsesjonskraft kan finne mykje god informasjon på NVE sine heimesider.