«Det er viktig at det er mogeleg å drosje som levebrød»

Meninger

Dette lesarinlegget er skrive av Torbjørn Vereide, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Erling Sande, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leiar av transport og kommunikasjonskomiteen.

No startar oppryddinga i Høgreregjeringa sin drosjepolitikk

Vi skal ha ei drosjenæring med ordna forhold der kundane får drosje når dei treng det, og sjåførane har ein jobb dei kan leve av. Frisleppet som Høgre og Venstre stod for i regjering har ført til ei utvikling der det er overkapasitet i dei store byane og dermed dårlege kår for drosjesjåførane der. I distrikta kjem det stadig fleire beskjedar om folk som ikkje lengre får tak i drosje når dei treng det. I tillegg har det dei siste åra vore fleire meldingar om svikt i pasienttransporten. No gjer vi grep for å snu denne utviklinga.

Det går no på høyring forslag som skal bidra til å stanse frisleppet i næringa som høgreregjeringa vedtok i 2020, og gje betre kår for dei seriøse aktørane. Mellom anna foreslår Arbeiderpartiet og Senterpartiet at kravet til takstameter vert ståande. Ein ønskjer også å få på plass kompetansekrav til løyvehavarane og krav om bankgaranti for å få løyve. Køyretøyet skal mellom anna registrerast i køyretøyregisteret og ha taklampe, slik at det skal vere lett for kundane å sjå at det er ei drosje dei set seg inn i. Takstameterkravet gjev både trygghet for kundane og kontrollmulighet for styresmaktene – slik at ein hindrar at useriøse aktørar konkurrerer ut dei seriøse. Det blir også viktig å sjå på samordning av dei offentlege innkjøpa innan pasient- og skuletransport slik at ein sikrar at dei lokale drosjene kan delta i konkurransen og innkjøpet bidreg til å sikre tilgang på drosje i heile landet.

Drosjesjåførane står for ein svært viktig del av transporttilbodet i landet vårt. Dei er tilgjengelege seint og tidleg for å sikre nødvendig transport av både pasientar, skuleelevar og alle andre som treng det. Då er det viktig at det er mogeleg å drosje som levebrød. Det vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil bidra til.