«Hva tenker Bremanger om at Kinn kanskje deles i to? Skal vi snakke om felles beste eller fortsette å la motkrefter styre ordskiftet?»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Doris Christensen (Ap), og også på vegne av kommunestyregruppa i Kinn Arbeiderparti.

Hva tenker politikere i Bremanger om at Kinn kanskje deles i to?

Valgperioder på fire år er korte i ei tid der det er nødvendig med store omstillinger i samfunnet. Kinn Arbeiderparti ser nå fram i at vårt prosjekt om en sterk kystkommune kan havarere under den første prøveturen. Bremanger ville aldri delta i kommunen som skulle sette større trykk på realisering av Kystvegen, bedre båtruter, bedre samfunnsutvikling og en positiv folketallsutvikling.

Men jeg tror vi enige i virkelighetsbeskrivelsen av at kysten vår i gamle Sogn og Fjordane langt på vei ikke ble prioritert. Satsinga på Kystveien er ryggrada i stripa mellom Nordfjord og Sunnfjord, og klarer vi ikke å kjempe fram denne, så ser vi enda mørkere på utviklinga av distriktet vårt. Svelgen – Indrehus ligger i RTP-høring fra fylkeskommunen i fare for å bli nedprioritert fram til 2027 - 33. Heldigvis ser det ut til at Magnhildskartunnelen snart får et løft. Båtrutene må bli så klimavennlige som overhodet mulig, og Bremanger ønsker faste stopp i Leirgulen. Mellom Florø og Måløy trenger vi så kort reisetid som mulig, og interessekonfliktene mellom oss er synlige i det. Hva tenker Bremanger? Skal vi snakke om felles beste eller fortsette å la motkrefter styre ordskiftet?

Ei lang rekke tjenester viser at Bremanger er avhengig av større naboer for å ta vare på sine egne innbyggere og kommunale forpliktelser. Dersom Kinn blir oppløst, alt tyder på det nå, hva vil Bremanger gjøre da? Et annet alvorlig moment for Bremanger er at Kinn kanskje de neste årene må bruke alle sine krefter på egen organisasjon og har mindre igjen å dele.

Demokratisk underskudd ved kjøp av tjenester er et for lite omtalt tema. Det er egentlig helt logisk, men sirkelargumentasjon og stråmenn preger motstanderens argumenter. Kommunen er det viktigste forvaltningsnivået vi har. Ansvaret for alle innbyggere, alt av samfunnsutvikling starter i en kommune. Til mindre en kommune er, til færre blir de ansatte, til færre ledere har vi, til mer sårbare er man. Samtidig er det ikke sånn at “jo større - jo bedre”. Undersøkelser viser at innbyggerne er godt fornøyde med sin kommune før antall innbyggere nærmer seg tretti tusen. Etter det stiger misnøyen. Til sammen er Kinn og Bremanger cirka 21.000.

Vi har sterke stemmer som påstår at størrelsen har ingen betydning. De må enten snakke mot bedre vitende, eller faktisk ikke vite bedre. Det er klart at en større kommuneøkonomi som klarer å ha egne tjenester, kan satse, prioritere og ha politisk langsiktige mål som en kommune med mindre enn fem tusen innbyggere ikke klarer på samme måte. Jeg var ikke spesielt positiv til kommune- og regionsreformen, men for meg handlet det om det faktum at man må opp på et visst nivå i innbyggertall for å svare på de forventninger som kommuner har til tjenestetilbud og kvalitet. Noen få av tjenestene vi må tilby er lovregulerte og derfor ganske likeverdige landet over, men utrolig mange andre tjenester som også er lovpålagte har ikke tilsvarende krav. Skal distriktet være en kraft på vegne av egen utvikling, så trenger vi å rekruttere og utvikle tjenestene våre sånn at fagfolk vil komme hit. Vi trenger ikke å være tettbodde, det er mange som vil ha god plass rundt seg. Vi må likevel tilby gode faglige fellesskap. Det er stor forskjell på 2 – 5, 6 – 10., 11 – 18 ansatte. Veldig stor.

I motsetning til noen av mine politiske kollegaer i Kinn, så mener jeg at vi på kysten deler kultur, vi deler geografien, vi forstår hverandres utfordringer og har tette bånd. Vi har et åpent og globalisert samfunn på kysten og i distriktene så vel som i storbyene. Vi deler faktisk mange av de samme utfordringene landet over, med unntak av vanskene distriktet har med å rekruttere fagfolk og ha trygge, spesialiserte tjenester. Vi hører alle mulige dialekter og språk fra det mine besteforeldre kalte eksotiske strøk. Nå er fellesskapet bredere og mer mangfoldig. Herlig!

Hvordan kan det ha seg at motstanden mot å ta et felles ansvar er så enormt stort? Jeg forstår at det kan handle om egeninteresser, posisjoner, frykt for det ukjente og mer til. Men likevel. Jeg mener vi virkelig burde se større på utviklingen fremover enn dette. Makt og utøvelse av makt er kjernen i politikken. Makta må ha et mål som er synlig for innbyggerne. Positive mål, ikke mål for opprettholdelse av det som er. Utviklingsmål på vegne av samfunnet vårt, omstilling og stimulering av næringslivet, et helt samfunn i dreiing mot et mer natur- og klimavennlig samfunn. Innbyggere ber om likeverdige tjenester av god kvalitet. De ser hva som finnes i større byer. Hvorfor skal vi her vest nøye oss med mindre?

Det er ingen floskel at sammen er vi sterke, og jeg strekker ut handa til Bremanger, fordi vi trenger dere og fordi dere også trenger oss. Vi i Kinn Arbeiderparti ønsker at vi kan snakke sammen om utvikling mot felles mål. Jeg mener at ingen av oss tjener på at det blir tre små kommuner her ytterst.

Skal kysten ha en sjanse til å fortsette å utvikle det som er i gang, så bør vi møtes. Dette er ikke en invitt til mer enn åpenhet for samtaler og refleksjoner. Fordi jeg ser at dersom Kinn oppløses får det konsekvenser for hele kystregionen vår, også Bremanger.