«Meiner du dette, Daniel? Kommunestyret har vedteke at vi skal realisere begge desse prosjekta»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ola Teigen, og er eit svar på Daniel Henriksson sitt innlegg Uryddig av Ola Teigen.

Meiner du dette, Daniel?

I eit lesarinnlegg i lokalavisene kjem Raudt sin gruppeleiar med kritikk av meg fordi eg er positiv til både ny Skram skole og Idrettsløftet.

Kommunestyret har vedteke at vi skal realisere begge desse prosjekta. Skram skole blei i haust så dyr at verken kommunedirektøren eller fleirtalet fann rom for å sette av 330 millionar. Det må arbeidast meir med å ta ned kostnaden i prosjektet. Difor er det sett av planleggingsmidlar som prosjektavdelinga og prosjektutvalet brukar for å lande eit prosjekt som kommunen har råd til. Planen er å få plass eit prosjekt i år til ein pris vi har råd til utan å måtte skru opp eigedomsskatten med 23 millionar slik Raudt vil.

Kommunestyret har også vedteke å realisere idrettsløftet. I budsjettet er dette lagt inn i 2025. planleggingsmidlar frå 2022 og framover ligg i budsjettet. Det er også ei formulering kor vi skal leite etter alternative modellar for realisering av prosjektet. Dette vil prosjektutvalet arbeide med.

Som ordførar og leiar i prosjektutvalet vil eg sjølvsagt følgje kommunestyret sine vedtak. At Daniel Henriksson synst dette er rart får så vere.

Henriksson gjer også eit poeng av at eg er uroa for kva delingsvedtaket i kommunestyret vil seie for Skram skole og andre større satsingar. Det er heilt rett, Daniel, delingsvedtaket uroar meg sterkt. Men forskjellen på min politikk og din er at eg har klare ambisjonar for kommunen og kysten. Eg veit kor eg vil og kva eg vil. Når vi utfordrar Raudt på dette flakkar blikka og stilla rår.

Eg ser fram til å sjå Raudt sitt politiske prosjekt for både kysten og kommunen, og lovar å lese det med interesse. Innan dette kjem vil eg fortsette å arbeide for dei vedtaka kommunestyret har fatta.