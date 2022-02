– Ikkje berre skal vi møte opp, men vi skal også gje respons

Meninger

Då eg gjekk på barneskulen hadde vi ein lærar som meinte at det var viktig at vi lærte å stå framfor eit publikum. Der og då tykte vi vel at det var ei plage å kle seg ut, pugge replikkar og framføre tekstar vi ikkje forstod noko av. Det var flaut og ubehageleg , men læraren heia oss fram. Då det kom publikum i salen hende det noko med oss. Etter kvart vart det kjekt å stå på scena. Læraren og publikum gav oss respons, og det løfta oss fram. Der og då forstod eg ikkje kor viktig dette har vore for meg, men i dag er eg takknemleg for at læraren heia oss fram og gav oss sjølvtillit.

Fjordenes Tidende rapporterte denne helga frå musikalen Hjartesong ved Firda vidaregåande skule. Ungdom frå Kinn, Stad og Bremanger hadde der sentrale roller på og bak scena. Dei imponerte med både skodespel, song, musikk, dans og ikkje minst eit godt samspel. Bak kvar og ein av desse flinke ungdommane står det nokon som har rettleia og heia på dei. Gjennom oppveksten møter vi personar som er med på å forme oss. Dei gjer at vi utviklar oss og blir dei vi blir. Nettopp difor heiar vi på dei som legg til rette for at born og unge får utvikle seg gjennom leik, song, musikk, dans, teater, kunst og handverk. Det gjeld både i barnehage, skule og på fritida.

Musikalen er eit steg på vegen for nye, lokale musikarar Elisabet Osdal blir dansar, mens Noah Aldema tar drama som utdanning, og musikalen er eit steg på vegen for nye musikarar i området.

Både i grunnskulane og barnehagane veit vi at det blir laga til flotte framsyningar for både eige og invitert publikum. Det er stort for ein liten krabat å få framføre ein song, danse eller styre lyset, og vite at det sit nokon i salen og heiar. Ikkje alle likar seg i rampelyset, og nokon må også styre spotlyset. På ei oppsetting som ein skulemusikal er alle like viktige for eit godt resultat. Dette samspelet er noko av det som gjer det så lærerikt.

Firda vidaregåande skule har ei eiga linje med musikk, dans og drama der elevane får fordjupe seg i desse faga. Vi veit at det også ved Måløy vidaregåande skule og Eid vidaregåande skule blir arrangert kulturtilstellingar der elevane opptrer og inviterer publikum. Snart er det Ungdommens kulturmønstring der ungdom mellom 13 og 20 år får vise seg fram med musikk, teater, dans, film, bilde og skulpturar.

Det minste vi kan gjere når nokon inviterer til eit kulturarrangement, musikal, revy, danseshow, kunstutstilling eller konsert er å stille opp som publikum. Ikkje berre skal vi møte opp, men vi skal også gje respons. Då har vi eit samspel, og vi er med på å heve opplevinga for alle. God fornøyelse!