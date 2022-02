«Overskrifta på artikkelen i media provoserer meg, kor kystvakta beskriv møtet med skipperen»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jonny Aarsheim.

Svar på innlegg på nrk.no/fjt.no tysdag 22. februar.

«Kystvakt møter hissig og skrikende Skipper», overskrift artikkel ang. saka MS Kamaro og Kystvakta.

Har hatt gleda av å reise med aktuell Skipper sjølv, kan vere han har vore noko høglydt, men det er noko vi ifrå Stadt kan vere i situasjonar der det trengst!

I dårleg vær kan det forkomme at fisk kan fare ut svalken, men fisk kastar vi ikkje ut med vilje. Det er eg heilt sikker på at skipperen ikkje ønska i dette tilfelle heller. Ei heller at dei reiser på sjøen med mannskap som ikkje er innanfor lov. Eg for min del trur ikkje reiarlaget har brote lov ang. utanlandsk arbeidskraft med viten og vilje. I media er det og vanskeleg for lesarane å forstå kva tal på utanlandsk mannskap det er snakk om.

Eg låg sjølv med båt ved sidan av Kamaro den nemnde tur. Når morgonen kom var båten vekk frå feltet.

Han var då beordra til lands og fekk brot på tur og økonomisk tap for både mannskap og reiarlag.

Skipperen omtaler seg sjølv som ein «ærleg hestkuk», og har vel i beste tru opptredd som det!

I dei fleste tilfelle når vi er i kontakt med Kystvakta, er dette i positiv form. Når dei då kjem med helikopter kan det få ein litt kraftig entre. Har sjølv opplevd at helikopter svever over båt, og mannskapet i dragerluka blir meir opphengt i det eller fisken som kjem på lina. Noko som kan føre til at dei mister fisk. Då er dette et uhell, ikkje vilje til «dumping» av fisk.

I utgangspunktet er det overskrifta på artikkelen i media som provoserer meg, kor kystvakta beskriv møtet med skipperen.

Dette er synspunkt frå min side om ein god skipper kollega, som no er omtalt i media.