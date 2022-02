«Dette er ein situasjon som krev at vi vurderer alle mulige tiltak for å straffe Russland»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Guri Melby, leiar i Venstre, og Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant.

Ukraina: Noreg må bidra med alt vi kan

Russland sin invasjon av Ukraina er eit vegskilje for Europa. Putins angrepskrig mot eit demokratisk naboland er det mest omfattande angrepet på fridom og folkestyre i Europa sidan andre verdskrigen. Venstre støttar regjeringa si linje mot Russland, i nært samarbeid med NATO og EU, så langt. Men vi meiner Noreg kan og må gjere meir. No må vi bidra der vi kan, både med sanksjonar, hjelp til Ukraina og for å sikre våre allierte i NATO.

Venstre meiner Noreg må bidra med økonomiske sanksjonar mot Russland utover å støtte EU og NATO-landa sine felles straffetiltak. Lista for å trekke Oljefondet ut av einskildland skal ligge svært høgt, men dette er ein situasjon som krev at vi vurderer alle moglege tiltak for å straffe Russland.

Venstre meiner Statens pensjonsfond utland (SPU) umiddelbart bør selje seg ut av alle russiske selskap dei har eigardelar i. Equinor må få beskjed om å avslutte sitt samarbeid med det russiske oljeselskapet Rosneft og all annan aktivitet i Russland. Rosnefts styreleiar Igor Sechin er ein nær støttespelar for Putins korrupte kleptokrati (latinsk for «styre av tjuvar»).

Russland må også ut av banksamarbeidet SWIFT, som gjer at bankar verda over kan sende pengar seg imellom. Den norske regjeringa må vere ein pådrivar for at det skjer.

For å trygge NATO-allierte i Aust-Europa må heile NATO Response Force (NRF) aktiverast og utstasjonerast i allierte land i regionen. Dette er ein multinasjonal styrke på 40.000 soldatar som kan aktiverast på kort varsel, der Noreg også bidreg.

Norge må bistå Ukraina raskt og direkte med det som no trengst, anten det er snakk om nødhjelp, støtte til å avverje cyberangrep, eller sterkare etterretningssamarbeid. Noreg kan ikkje selje våpen til land i konflikt, men vi må umiddelbart gi økonomisk støtte til Ukraina.

På sikt trengst det massiv støtte ikkje berre til Ukraina, men også til Georgia og Moldova, for å styrke desse landa si evne til å hevde eigen suverenitet. Vesten kan ikkje la det som no skjer med Ukraina skje med andre land i regionen. Også diskusjonen om kva som skal til for at Georgia kan bli medlem av NATO, slik landet ynskjer, må opp på bordet igjen.

Invasjonen må også få følgjer for det norske bilaterale tilhøvet til Russland. Samarbeidet kan ikkje halde fram som før med eit land som står bak krigsbrotsverk i eit så enormt omfang som Russland gjer i Ukraina no. Venstre vil foreslå i Stortinget at Noreg skal ta initiativ til å dokumentere krigsbrotsverka i Ukraina, med mål om ei sak mot Russland og ansvarlege personar i krigsforbrytardomstolen i Haag.

Norge har, som alle andre land, eit ansvar for flyktningar gjennom vårt medlemskap i FN. Dersom invasjonen fører til store flyktningstraumar frå Ukraina, er ikkje det noko Noreg eller nokon andre land kan løyse åleine. Då er det avgjerande at vi bidrar til ei felles europeisk løysing som skaper mellombelse trygge hamner for dei som må flykte frå krigshandlingar i Ukraina.

Europa må også gjere seg mindre avhengig av russisk olje og gass i åra som kjem. Her må også Noreg bidra, ikkje minst gjennom utbygging av havvind med hybridkablar til Europa. Det vil vere med å bidra til redusert europeisk avhengigheit av russisk gass, som del av ein samla strategi for at Europa raskast mogleg skal gå over frå fossile til fornybare energisystem.

Vi deler alle ei djup uro for framtida, når vi ser dei enorme menneskelege tragediane som no utspelar seg i Ukraina. No er det viktigare enn nokon gong at vi står saman på tvers av grenser, samarbeider endå tettare i NATO og Europa. Vi må vere kompromisslause i vår kamp for at ikkje Putins angrepskrig mot eit fritt land med ei stolt historie, som vil forme si eiga framtid utan diktaturets åk hengande over seg, skal føre fram. No skal vi stå opp for Ukraina – og for fridomen.