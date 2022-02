«Jeg fordømmer Putins handlinger, og jeg spør herved den norske regjeringen om å gi all mulig støtte til Ukraina»

Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Viktorija Kostøl Amdam. Innlegget har blitt oversatt fra engelsk.

Åpent brev til alle innbyggere i Norge

Hei,

Mitt navn er Viktorija. Jeg er fra Litauen, og jeg bor i Stad kommune.

Jeg giftet meg med en norsk mann i fjor sommer. Jeg er også barnebarnet til en mann som befant seg i stor fare da Litauen skulle frigjøre seg fra Sovjetunionen.

Vær ikke i tvil om at «Sovjetunionen» kun har tatt det nye navnet den russiske føderasjon, altså Russland.

Jeg vokste opp i hovedstaden Vilnius i Litauen, og da Sovjetunionen prøvde å okkupere TV-tårnet, og bygningene som huset radiokanalene og de største avisene, var min bestefar leder for frigjøringsbevegelsen i Litauen. På den tiden, når ubevæpnede sivilister risikerte livene sine ved å danne kjeder av mennesker rundt disse bygningene, kjørte tanks fra Sovjetunionen rett over aktivistene. 13 personer ble drept.

Dette er er bare en av en rekke brutale historier som en finner mange lignende eksempler på i andre tidligere Sovjet-republikker i kampen for liv og selvstendighet.

Nå ser vi en lignende situasjon i Ukraina – folk som overkjøres av tanks i kampen for å beskytte sitt land og sin uavhengighet.

Selv om noen beskriver det som Russlands «invasjon» av Ukraina, er dette ingenting annet enn en brutal krig.

Det er en krig mot alt som demokratiske land tror på – demokrati, frihet, uavhengighet. Det er en krig mot det ukrainske folks eksistens og landets suverenitet. Det er en krig mot verden og hver enkelt av oss. Dessverre er den mye nærmere oss enn vi liker å se, eller vi har forventet.

Jeg er veldig stolt og glad for å se at kongeriket Norge holder fast ved sine kjerneverdier – tillit og respekt mellom folk.

Dessverre er ikke alle kulturer like her, inkludert folkene. Kulturforskjeller mellom land fører til misforståelser om hva vi egentlig ønsker, og dette skjer også i internasjonal politikk. Uansett viser både Litauens og Ukrainas situasjon at det ikke er i Putins interesse å løse dette med diplomati, når dette ikke tjener hans interesser.

Vi har sett at «krig» i dag kan ha forskjellige betydninger og former. Det begynner gjerne som en «hybridkrig», som handler om å destabilisere fienden. Det kan ta tiår før en fysisk invasjon eller en annen type fysisk intervensjon skjer. Og det er dette som nå har skjedd i Ukraina. Verden har vært vitne til at det første steget til denne brutale krigen ble tatt lenge før den såkalte «Maidan-revolusjonen» i 2014.

Den gangen nektet den prorussiske presidenten Viktor Yanukovych å signere en avtale om politisk tilnærming og en frihandelsavtale med EU. Protestene fra folket førte til den brutale Maidan-revolusjonen som endte med at Yanukovych rømte til Russland for å be om hjelp.

I 2014 viste ukrainerne for hele verden, med sitt eget blod, at de ønsket et tettere bånd til EU og uavhengighet fra Russland.

Hva er denne såkalte «hybridkrigen»? Med enkle ord handler det om å splitte nasjonen. Falske nyheter spres via sosiale media, internett-troll og IT-angrep mot landets viktigste regjeringsstrukturer som helsesektoren, militæret og myndighetene generelt. Verden var også vitne til såkalte tilfeldige russiske grensekrysninger med demonstrasjon av militære muskler i øvelser, samt diplomatisk terrorisme.

Jeg MÅ peke på at Ukraina, i motsetning til Putins og hans indre sirkel sine ønsker, hele tiden ville ha nærmere forbindelse med EU og NATO. Ukraina var faktisk den første eks-Sovjet-republikken som i 1994 ble med i Partnerskap for Fred (Partnership for Peace), som var et initiativ for sikkerhet og forsvarssamarbeid.

Skulle noen tro at trusselen fra Russlands aggresjon befinner seg langt fra Norge, vil jeg minne om at det har foregått hybrid krigføring i Baltikum de siste 30 årene. Verden har blitt advart av baltiske presidenter og statsministre. For noen få dager siden stengte Litauen ned sendingene fra seks russiske og hviterussiske TV-kanaler på grunn av krigshissing, falsk informasjon og løgn. De store avisene har stengt ned kommentarfeltene sine i artikler om krigen i Ukraina på grunn av prorussiske «troll» som prøver å spre desinformasjon.

Ikke vær naiv. Det er ingen pressefrihet i verken Russland eller Hviterussland.

Det er ikke nok ord i språket til å beskrive hvor sjokkerte litauere og folk over hele verden er av situasjonen i Ukraina.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg informerte nylig at Russland krever tilbaketrekking av tropper fra alle land som ble NATO-medlemmer i 1997. Dette inkluderer Tsjekkia, Polen, Ungarn, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroatia, Montenegro, Sør- Makedonia, samt de tre baltiske landene Litauen, Latvia og Estland. Disse tre landene er porten til Østersjøen og Skandinavia.

Det er veldig viktig å tenke over at etter Ukraina, så kan ett eller flere av de baltiske landene være det neste målet for Putins regime.

Litauen ser situasjonen som vi alle er i, og tenker over muligheten for at det kan bli krig også der. Vi ser at dersom Putin lykkes med å okkupere Ukraina, så vil han få med seg alle landets ressurser, militære anlegg, forskningslaboratorier og annet. Dette kan ikke sammenlignes med Hviterussland, som gav bort infrastrukturen sin med viten og vilje, gjennom diktatoren Lukashenko.

Uansett kan en ikke sidestille Putin med «hele» Russland og dets innbyggere. Russland er ikke bare Putin. Kjernen i et land er dets innbyggere. Jeg håper at så godt som alle litauere i Norge støtter Ukrainas suverenitet og territoriale integritet. Vi er nå veldig bekymret for de baltiske lands sikkerhet og Europas framtid.

Jeg fordømmer Putins handlinger mot Ukraina, og jeg spør herved den norske regjeringen om å gi all mulig støtte til Ukraina, inkludert finansiell, økonomisk, politisk og humanitær hjelp. Jeg spør den norske regjeringen om å hjelpe Ukraina med ammunisjon, som nå trengs.

Jeg ber også den norske regjeringen om å følge andre lands eksempel og stenge luftrommet for russiske flyselskaper. Dette er er allerede gjennomført av Latvia, Litauen (snart), Estland, Polen, Storbritannia, Tsjekkia og forhåpentligvis snart mange andre land.

Jeg ber også regjeringen om å støtte og legge trykk på å stenge Russland ute fra bankbetalingssystemet SWIFT, og å stenge ned russiske TV-kanalers muligheter til å sende i Norge for å minimere desinformasjon fra kanaler som er direkte kontrollert av Putins regime.

Jeg henstiller det norske folk om å individuelt støtte Ukraina finansielt. Dere kan gjøre dette via deres offisielle nettsted Ukraine.ua, der dere vil finne instruksjoner. Nøl heller ikke med å bruke norske hjelpeorganisasjoner som samler inn penger til Ukraina.

Jeg ønsker å konkludere med å si at fargen på blodet til alle mennesker er den samme – rød, og at smaken på alle tårene til mødre, søstre og koner som mister sin sønn, bror eller ektemann i krig, på samme vis er salt.

Smerten ved et tapt menneskeliv avhenger ikke av landet du er født i, eller hvor du bor.

Jeg er ikke redd for å snakke om dette i det offentlige rom, og det bør ingen være. Ved å snakke, hjelper vi med å spre nyheter, minimere desinformasjon, og finne de rette mekanismene til å støtte Ukraina.

Vi bør nå legge fullt trykk på assistanse og hjelp til Ukraina og det ukrainske folk.