«Det er framleis ein pandemi i verda: Om vi hadde lytta til WHO, hadde mange blitt spart for mykje»

Dette lesarinnlegget er skrive av Sølvi Hopland Aemmer og er eit svar på kommuneoverlegen sine uttaler i artikkelen Meiner det er forsvarleg å opne barnhagar og skular i Fjordenes Tidende.

Det WHO seier

Kommunelegen meiner det er forsvarleg å ha opne skular og barnehagar no. Kvar går grensa for at det ikkje er forsvarleg, når det har vore "forsvarleg" heile denne vinteren, med så mykje smitte og sjukdom? Er det fyrst når alle barn og alle deira vaksne har byrja på runde nr 2? For dette er ikkje noko ein nødvendigvis blir "ferdig med". FHI kom nettopp ut med at ein kan få det omatt omtrent umiddelbart. Det visste vi frå andre land før alle norske tiltak vart skrota 12.2. Gjennomgått sjukdom ser ikkje ut til å gje noko immunitet å trakte etter. WHO har aldri anbefalt nokon å bli smitta. Tvert imot seier dei at alle skal gjere alt for å unngå det.

Skubbast barn foran oss for å oppnå den "flokkimmuniteten" som FHM og Sverige venta i mai 2020? Den er enno ikkje komen dit, der så mange har gjennomgått covid. Kvifor skulle den komme hit?

Barn og unge treng å sjå kvarandre, seier kommunelegen. Ja, det er sant, men for einkvar pris? Ungane mine synes dei har hatt det veldig sosialt - på nett om kveldane, med både koronasjuke og friske venner. Dei har ikkje savna noko, desse vekene. Alle tre opplever vi denne tida med familien som svært verdifull. Det går an å møtast utandørs, og det fins fritidsarenaer der det har vore uproblematisk å bruke munnbind. At behovet for å sjå kvarandre skal trumfe behovet for tryggleik for liv og helse, er for meg vanskeleg å forstå. Ja takk, begge deler, ville eg ha sagt. Det trengs berre litt andre vaner og litt kreativitet.

Her i området vårt byrja 2022 med stigande smitte blant barn. Skulane gjekk frå gult til grønt nivå 13. januar, dåeg trudde det skulle hamne på eit forsterka rødt nivå. Vi kunne ha stoppa heile dette utbrotet med eit par veker med heimeskule for dei som hadde mogelegheit, og dermed ein mindre "kohort" i klasserommet. Og anbefalt lærarar og dei barna som ikkje hadde problemer med det, å bruke FFP2 på skulebussen og i klasserommet, for å begrense smittespredninga. I staden ballar det heile tida på seg, framleis, og alle trur at det er slik det skal vere, at omikron er mild og at vi alle "skal ha det", og at vi då "blir ferdige med det". Eg ønsker verkeleg at det blir slik, for dei som har vore eller er sjuke no. Eg ønsker at ingen skal få seinskader å slite med.

Eg ser at eit anna av argumenta for å ha opne skular og barnehagar medan smittetrykket i området vårt er på sitt høgaste, er at vi har god vaksinedekning for dei over 65 år. Men det er få 65-åringar i skule og barnehage. Derimot er der nesten utelukkande uvaksinerte barn. Kor mange rakk å vaksinere barna sine? FHI verken anbefalte eller fråråda foreldre å vaksinere sine barn på 5-11 år, så det vart det lite fokus på i Norge. Dessutan kom ikkje barnevaksineringa i gang før dei fleste var blitt smitta. Barn over 12 år hadde moglegheita før, men kor mange fekk brukt den? Kor god info fekk vi om vaksinen for barn? Vaksinen har vore så omdiskutert at det har vore vanskeleg å finne truverdig info. Eg leita i andre land. Då Støre på pressekonferansen 12.2. snakka om at dei "sårbare" og uvaksinerte måtte beskytte seg, trur eg ikkje han tenkte på ein heil generasjon norske barn, som ikkje har mogelegheit til å beskytte seg, grunna manglande vaksiner, manglande smitteverntiltak mot luftboren smitte, og uvilje mot heimeskule.

Venninna mi i New York har barn på mine sine aldrar. Den yngste er vaksinert to gongar, den eldste tre gongar. Før skulestart vart foreldra oppfordra til å vaksinere barna, og sende med dei gode munnbind, for å beskytte familiane til ungane. I klasserommet er der HEPA-filter i lufteanlegget, og der står ein til to luftrensarar i kvart klasserom. Har ikkje elevane tettsittande nok maske, hjelper læraren til, og skulen deler ut. Lufterutinene er viktige, minst tre gongar per time luftast det godt ut, og elevane har med ekstra jakke og skjerf. Dei vil heller fryse enn å ha korona, seier mora.

Venninna mi i Sveits fekk vaksinert begge sine barn for eit år sidan. Der har det vore maskeplikt når smitten har vore stor i ein region, fordi ein såg at minst 50 prosent av smittetilfella i samfunnet kom frå skulen.

Venninna mi i Sverige får ikkje vaksinere ungane sine under elleve år. Der har munnbind vore fråråda av FHM (deira "FHI"), som noko som er vanskeleg å bruke, så det har aldri vorte brukt i utstrekt grad i Sverige. Der har ein skuleplikt, og ikkje bare undervisningsplikt, som her. Ein har ikkje lov å ta barna ut av skulen, og kan bli meldt til både barnevern og politi, i så fall. Også familier med foreldre i risikogrupper, har ubønnhørleg måtte sende barna på skulen, utan anna smittevern enn "tvetta händerna". Mange barn har vore redde for å smitte foreldra sine. I Sverige, med sine 10,3 millionar menneske, har per idag 17.300 døydd i pandemien. 1300 av desse har døydd berre no i februar! Av omikron. Etter nyttår har 951 svenske barn vore innlagde på sjukehus, 55 av dei på intensiven (IVA). Tilsaman 23 barn har døydd i løpet av pandemien. Ni av desse dødsfalla har skjedd etter nyttår, med den såkalla "ufarlege" omikron, dei resterande 14 i løpet av dei to åra med Alfa og Delta. 346 svenske barn har hatt den alvorlege tilstanden MIS-C, som kan komme 2-6 veker etter covid-infeksjon. Det offisielle talet på svenske barn med longcovid er 350, men ein antar at talet er langt høgare. Tala er å finne på #BarnDrabbas, og er samla frå offisielle kjelder. Ein kan fundere på dei høge dødstala i nabolandet. Den registrerte smitten er i augblikket jamhøg i Norge og Sverige, men dødstala i nabolandet er fem gongar høgare enn våre. Dei har hatt få tiltak, og kommunelegar der sa etter haustferien (rundt veke 44) at "demningen har brustit". Etter det, steig smitten jamnt og trutt, frå veke 47. Dødstala var ganske stabile, heilt til veke 2. Då var omikron dominerande. Då spratt kurven i vêret, og dødstala pe veke steig frå 67 i veke 1, til 136 i veke 2, til rundt 320 per veke i februar. Vi har med eksponentiell smitte å gjere. Smitteauken skjer i det stille, og så eksploderer den. Grunnen til at eg skriv om dette, er at min uro er at vi skal befinne oss der Sverige var for nokre veker sidan, og tru at alt går bra, og at vi snart er ferdige med dette, og så brått få ei bratt stigning i antall dødsfall. Eg vil ikkje at det skal skje, og håpar verkeleg at vi har våren på vår side. Svenskane har same vaksinedekning som oss, men har hatt svært få tiltak. Etter pressekonferansen den 12.2. har vi no omtrent identisk strategi. Det vil seie ikkje noko smittevern og lite testing. Sverige skulle, utifrå festtalene, "skydda sina eldre", men det mangla smitteverntiltak, og smitten kom inn i aldersheimane og heimesjukepleien. Eg er uroleg for at det skal skje her, også, grunna fjerning av enkle smitteverntiltak vi lett kunne ha beheldt til vi såg enden på pandemien.

No snakkar dei skandinaviske landa om pandemien "vi har lagt bak oss". Samtidig ligg rekordmange på sjukehus, og mange er sjuke.

WHO snakkar til alle land, seier kommunelegen, og meiner vi ikkje treng å lytte til dei. Ja, dei gjer det, men er ikkje Norge eitt av landa i verda? WHO, verdens helseorganisasjon, er ein ledande autoritet i det internasjonale helsearbeidet. Dei følger opp pandemien, overvaker viruset og underviser i tiltak for å stanse pandemien. Dei som vil, finn desse Q&A-sendingane under WHO sine sider. Dette er ei oppsummering av bodskapen deira i dei siste direktesende spørjetimane no i februar (17.2. og 21.2.):

"Vi høyrer at det er land som seier at pandemien er over. Ingenting er fjernare frå sannheta enn det. Vi er djupt uroa over land som legg vekk alle smitteverntiltak, og sluttar å teste, trass i altfor høge smittetal. Vi må begrense smitten overalt for å hindre nye mutasjonar, og for å få stoppa denne pandemien. Alle må gjere det dei kan for å unngå å bli smitta, og unngå å smitte andre. Det er altfor høge dødstal i verda, tre år ut i pandemien. Vi må IKKJE gje opp kampen, vi MÅ fortsette med alle tiltak vi har tilgjengelege; vaksinér deg om du kan, hald trygg avstand, unngå folkemengder, bruk gode munnbind, opne vindu og sleppe inn frisk luft, vask hendene ofte, host/nys i albuen. Gjer alt dette for å begrense omicronspredninga. Vi må halde på alle tiltaka, sjølv om vi er vaksinerte. Vaksinene er svært effektive mot alvorleg sjukdom og død, men ikkje nok til å stanse pandemien. Vi må køyre "Vaksine+"-strategi. Folk må få vite om dei er smitta, så dei kan få rett behandling og hjelp. Kvart liv er viktig. Vi skal redde liv. Legg merke til at vi ikkje snakkar om lockdown! Vi snakkar om å bruke dei verktøya vi har. Pandemien er IKKJE over. Omicron er IKKJE ufarleg. Omicron er IKKJE ein influensa og IKKJE eit luftvegsvirus, det er eit systemisk virus. Vi seier ikkje dette for å skremme, men fordi det er vår jobb å seie det som er sant. God informasjon er nøkkelen til god helse. Vi kan alle vinne mot omicron. Vi har verktøya som skal til. Ulike land er i ulik situasjon, nokre har stigande kurve, andre synkande. Viss situasjonen i eit land tillét det, kan ein legge bort eitt tiltak, og sjå om det går bra, og ta det tilbake om smitten aukar igjen. Men å legge bort alle tiltak på éin gong, er veldig farleg. Viss vi no får ein verre variant, kjem det til å bli veldig vanskeleg å få folk til å starte heilt på nytt, om ein har fjerna alle tiltak. Den største feilen vi kan gjere, er å tru at dette er over." (Medvirkande legar, bl.a. Maria Van Kerkhove, Mike Ryan, Dr. Lorenzo Subissi, Dr. Anurag Agrawal.)

Det er ikkje mange andre land enn Norge, Danmark og Sverige som har fjerna alle tiltak og "avblåst" pandemien. Bodskapen er til oss. Etterpå har UK og Sveits også gått i same lei. Tyskland held att, fordi det, ifølge helseminister Lauterbach, "ville ført til unødig mykje lidelse og død".

Eg meiner at FHI "opna demninga" og nærast oppfordra oss til å ta imot smitten, fordi den "ikkje kunne stoppast", fordi omikron var mild. Fordi omikron var ufarleg for barn. Fordi vi alle kom til å få det. Fordi vi skulle bli immune. Alt dette er det diametralt motsette av WHO sitt budskap. Om vi hadde lytta til WHO, hadde mange blitt spart for mykje. Kvifor har vi ikkje tilgang til denne viktige infoen frå WHO, gjennom våre helsefagmyndigheter og medier? Kvifor skulle vi måtte vere med på å kapitulere? Kvifor skal ikkje barn og tilsette i barnehage og skule ha rett på smittevern, midt i ei smittebølge? I mitt hovud skulle skulen sidan 2020 ha vore ein stad der barna fekk lære om aerosol smitte; korleis verne seg mot den, og korleis ta omsyn til andre elevar og deira familiar. Korleis vinne over viruset, og aldri gje opp når noko er vanskeleg. Vi skulle sydd eller dekorert masker, og jobba med korleis ha god kommunikasjon med masker på. Ordensmann skulle ha lufteoppgåve. Vaktmeister måtte lære om ventilasjonsanlegg og luftrensarar. Så kunne vi hatt i lekse å lære dette vidare til foreldre og besteforeldre.

Barn er kloke. Barn er tilpassingsdyktige. Barn er modige. Kunnskap er makt. Barn blir sterke av å forstå, handtere og meistre. "Skåning" er undervurderande. Sanning set fri. Barn er våre skattar og vår framtid. Dei bør vere opplyste og beskytta i ein så potensiell smittesituasjon som skule og barnehage er. Slik det er no, må lærarar og barnehagepersonell bli med på smitteutbrota, sidan det ikkje er lagt opp til smittevern for dei, heller. Så kjem turen til søsken og foreldre av barna, og barn, partnar og foreldre til dei tilsette. Snart har alle barnefamilier i landet hatt det. Det er sjanselaust. Så veit vi at rundt ti % av alle som har hatt det, får longcovid, og mange får andre plager, tross vaksiner. Dei fleste går det bra med, men viruset er uføreseieleg.

Dei som framleis prøver å unngå omikron, er ikkje nødvendigvis "sårbare" og "engstelige". Dei kan ha lytta til WHO. Det er framleis ein pandemi i verda. Når WHO, som har det mandatet, ein dag seier at pandemien er over, då er den faktisk over.