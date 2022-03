«Dagens konflikt mellom to av verdas største kornprodusentar understrekar viktigheiten av driveplikta til gardsbruka»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av landbrukssjef i Gloppen/Stad kommune, Trine Alme, landbrukssjef i Kinn kommune, Jon Anders Stavang, landbrukssjef i Stryn kommune, Ellen Kirkeeide og fagkonsulent i Bremanger kommune, Sigmund Larsen.

Driveplikt på gardsbruk

Alle som eig eit gardsbruk har varig driveplikt. Eigar er ansvarleg for å ha skriftleg avtale om utleige dersom han/ho ikkje driv jorda sjølv. Kommunen kan gje fritak frå driveplikta.

Formålet med driveplikt

I Noreg er berre 3% av landarealet jordbruksareal. Eigarar av jordbruksareal har difor eit viktig forvaltaransvar. Sjølve føremålet med driveplikta er at matproduksjonen vår skal sikrast ved at jordbruksareala er i kontinuerleg drift. Dagens konflikt mellom to av verdas største kornprodusentar understrekar kor viktig det er at ein tek vare på matjorda. Det er ikkje gjeve at tilgongen til mat vil vere like god framover. Driveplikta gjeld for alt jordbruksareal uavhengig av storleiken på arealet. Jordbruksareal er definert som fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Kven er ansvarleg for å oppfylle driveplikta

Eigar må drive sjølv, eller leige ut areala på dei vilkåra lova set. Driveplikta er ei personleg plikt som varer i heile eigarperioden. Dette gjeld og for arvingar i eit dødsbuo. Ved eigarskifte skal ny eigar innan eit år ta stilling til kven som skal drifte areala.

Kva inneber driveplikta?

For å oppfylle driveplikta skal jorda sine produksjonseigenskapar takast vare på slik at jordbruksarealet kan nyttast til vanleg jordbruksdrift, med mogelegheit for normal avling. Det er ikkje krav til driftsform, men utgangspunktet er at areala vert hausta årleg. Driveplikta er ikkje oppfylt dersom eigar berre slår arealet med beitepussar.

Leige av jordbruksareal

Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Ein føresetnad for at driveplikta kan oppfyllast ved bortleige er at eigar og leigetakar skriv ei avtale på 10 år. Eigar har ikkje høve til å seie opp denne avtala. Dersom det går fram av avtalen, kan leigetakar seie opp avtala før tiårs-perioden er ute. Atalen kan fornyast etter ti år. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar, og vere skriftleg. Kopi av avtala skal sendast til kommunen. Det er kommunen sitt ansvar å vurdere om avtala fører til ei driftsmessig god løysing.

Fritak frå driveplikta

Dersom grunneigar ikkje driv sjølv, eller får leigd ut areala sine, må det søkjast om fritak frå driveplikta. Kommunen handsamar søknaden og kan gje fritak for ei viss tid, eller varig fritak. I ei slik avgjerd skal kommunen leggje vekt på:

– Kor viktig det er å halde jordbruksarealet i hevd

– Storleiken på arealet

– Avkastingsevne

– Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området

– Eigar sin livssituasjon





Sanksjonar ved brudd på driveplikten

Dersom jordbruksareala ikkje vert drivne i samsvar med lova, kan kommunen gje pålegg om at jorda skal leigast ut for inntil 10 år. I område der tilhøva ikkje ligg til rette for utleige, kan kommune gje pålegg om at areala skal plantast til med skog, eller at det må gjerast andre tiltak som sikrar landskapsomsynet. Ved brot på driveplikta kan det, i følgje § 20 i jordlova, fastsetjast tvangsgebyr.





Kommunane si rolle

Handheving av driveplikta har fram til nyleg ikkje vore ei prioritert oppgåve. Men no strammar det seg til, og Statsforvalteren har oppfordra kommunane til å skunde på arbeidet med å handheve driveplikta, jf. jordlova § 8.

Difoerfor spreier vi med denne artikkelen detn glade bodskap, og vil følgje opp med diverse brev og direkte kontakt. Kommunane vil legger ut informasjonsskriv og forslag til leigekontraktar og informasjonsskriv på heimesidene, internett.





