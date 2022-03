«Det er vi folkevalde som har ansvaret for politiske prosessar, og eventuell misnøye er de velkomne til å ta opp med oss»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av varaordførar Siri Sandvik og ordførar Gunnar Silden i Stad kommune, og er eit svar på Anders Lien sitt innlegg Ope brev til assisterande kommunedirektør.

Om prosessar rundt mulig næringsområde på Lesto

Vi les i lokalavisene denne veka eit innlegg frå ein innbyggjar og næringsaktør som er svært kritisk til prosessar rundt eit eventuelt næringsområde på Lesto i Moldefjorden. Dette har vi behov for å kommentere.

Det er viktig for oss å presisere at dei utgreiingane administrasjonen i Stad kommune gjer, gjer dei på oppdrag frå politikarane i kommunen. Det er vi politikarar som bestemmer kva som skal utgreiast, og det er sjølvsagt også vi som gjer endelege vedtak der vi følger eller ikkje følger tilråding frå administrasjonen.

Det vi særleg reagerer på i innlegget, er at avsendaren spesifikt er kritisk til assisterande kommunedirektør.

Vi er sjølvsagt fullt klare over at det er ulike syn på om Lesto er godt eigna som næringsområde eller ikkje. Dette er diskusjonar vi må ta politisk. Å hevde at assisterande kommunedirektør har ein eigen agenda i denne saka, medfører ikkje riktigheit. Ho er pålagd å belyse alle sider på vegner av kommunestyret.

Kommunestyret er overordna arbeidsgjevar for alle tilsette i Stad kommune. Vi aksepterer ikkje at enkelttilsette i kommunen, uansett kva rolle dei har, blir hengt ut.

Det er vi folkevalde som har ansvaret for dei politiske prosessane, og eventuell misnøye er de velkomne til å ta opp med oss.