«Der regjeringa sin kurs mot framtida er reversering, er svaret vårt full turbofart framover – med breiband til alle»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant frå Venstre (Næringskomiteen)

Venstre vil ha full breibandsdekning innan 2025

Breiband til alle er mogleg innan 2025. Det er det mest konkrete tiltaket for å løfte verdiskapinga over heile landet. Rask breibandsutbygging til alle bedrifter og husstandar i Vestland fylke vil løne seg, og gi fleire arbeidsplassar.

Full breibandsdekning er ikkje berre avgjerande for å få liv og bedrifter til å gå rundt. Full dekning og digitalisering er òg viktig for å lukkast med klimakutt og omstilling til eit grønare næringsliv over heile landet. Vidare digitalisering kan mellom anna bidra til å redusere trongen for persontransport, effektivisere varetransporten og redusere forbruket av varer og tenester med høge klimaavtrykk.

Innbyggjarane her blir dei første med 5G Stad kommune har arbeidd med utbetre mobildekninga og først ute med 5G-dekning blir innbyggjarane i Rimstaddalen.

Digitalisering og ny teknologi har dei siste tiåra endra samfunnet i eit enormt tempo, og har bidrege til heile 80 prosent av den årlege gjennomsnittlege produktivitetsveksten i norsk økonomi sidan 2003. Alt tilseier at digitaliseringa sine bidrag til økonomisk vekst og samfunnsnytte vil forsterkast ytterlegare i åra framover, både i offentleg og privat sektor. Det vil skje gjennom utvikling av heilt nye digitale løysingar og produkt, effektivisering av oppgåver som allereie er digitale, bruk av kjend teknologi på nye område og bruk av digital teknologi på bruksområde vi enno ikkje kjenner i dag.

Venstre vil få opp tempoet i breibandsutbygginga fram mot 2025. Det vil ha ei høgare samfunnsmessig avkasting enn dei fleste andre investeringar staten gjer. Ein ny rapport frå NHO, KS, Abelia og Nelfo, syner at framskunding av full breibandsdekning frå 2035 til 2025 kan gi ein meirvekst i verdiskaping i fastlandsøkonomien på heile 75 milliardar kroner.

I fjor hadde nesten ni av ti husstandar tilbod om breiband. Dekninga har auka frå 50 til 75% på berre to år. Staten har bidratt med omlag 1,4 milliardar kroner til utbygging de siste fire åra. Likevel har breibandsutbygginga i Noreg hovudsakleg vore finansiert av marknaden. No er vi ved det punktet i sluttfasen av utbygginga kor det er naudsynt med større bidrag frå staten.

Difor har Venstre lagt fram forslag i Stortinget om at regjeringa må komme tilbake med ein plan for korleis Noreg kan få full breibandsdekning innan 2025, og ta ut størst mogeleg samfunns- og klimagevinstar av dette. Dette er heilt naudsynt for sette fart på den digitale verdiskapinga over heile landet, og eit viktig bidrag i det grøne skiftet. Der regjeringa sin kurs mot framtida er reversering, er Venstre sitt svar full turbofart framover – med breiband til alle.

Neste vår har alle innbyggjarane tilgang på breiband I Stad kommune blir det full breibanddekning frå våren neste år.