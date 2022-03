«Fjordenes Tidende har vore ryddige overfor Redningsselskapet i saka om beredskapen»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Håvar Fagerli, ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende, og er eit svar på innlegget til skipsførar Alexander Skår i Firdaposten 7. mars.

Fjordenes Tidende har vore ryddige overfor Redningsselskapet

I eit lesarinnlegg av ein av skipsførarane på RS Bergen Kreds, Alexander Skår, publisert i Firdaposten 7. mars, peikar han på at Fjordenes Tidende burde ha tatt kontakt med Redningsselskapet før artikkelen blei publisert slik at seks hendingar der redningsskøyta ikkje har vore til stades i Måløy då folk trengde dei, hadde blitt betre opplyst.

Om ein les artiklane i Fjordenes Tidende publisert 3. mars, så vil ein sjå at dette var gjort. I Vær varsam-plakaten, dei etiske retningslinjene media følger, står det at dei som blir utsett for sterke skuldingar har rett til å få svare på dei. Fjordenes Tidende hadde tett dialog med Redningsselskapet før dei omtalte artiklane vart publisert der Redningsselskapet også fekk nytte seg av retten til samtidig imøtegåing. Den omtalte artikkelen og svaret frå Redningsselskapet vart dermed publisert samtidig på fjt.no 3. mars og i papirutgåva av Fjordenes Tidende 4. mars.

Seinare, 7. mars, har også mannskapet på redningsskøyta uttala seg til avisa, og seinast 8. mars har Fjordenes Tidende artikkel ute med båtføraren for den frivillige skøyta, RS Simrad Buholmen, som jaktar på fleire frivillige.

Den kritikken som kjem fram i artikkelserien hos Fjordenes Tidende er ikkje eit uttrykk for at nokon trekker kompetansen eller kvaliteten på den tenesta Redningsselskapet leverer i tvil. Ein kan ta det som eit kompliment at Måløy-folket vil ha redningsskøyta nær. Dei som har uttala seg gjennom Fjordenes Tidende stiller spørsmål ved prioriteringane for kor skøytene ligg til kvar ei tid. Det er ein viktig debatt å ta der alle skal bli høyrde. Det er jobben til Fjordenes Tidende, og den jobben tek vi på alvor. Vi høyrer derfor gjerne frå Alexander Skår og det andre skiftet på RS Bergen Kreds også.

Mannskapet på både RS Bergen Kreds, RS Simrad Buholmen og alle dei frivillige i Redningsselskapet gjer kvar dag ein stor innsats med å vere i beredskap for oss. Det er vi alle veldig takknemlege for.

