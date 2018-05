Denne lokale matbutikken utmerker seg nasjonalt

Nyheter

Det er matvarebutikken Extra Nordfjordeid som har fått den ærefulle nominasjonen. Butikksjef Linda Espelund er stolt.

– Vi er blitt nominert til prisen av Extra og TINE, og jeg er stolt over at de har stor tro på vår butikk og de ansatte, sier Linda Espelund, butikksjef i Extra Nordfjordeid.

Årets Matgledebutikk er en landsomfattende konkurranse arrangert av TINE i samarbeid med bransjebladet Dagligvarehandelen. Butikkene blir vurdert blant annet på salg av kampanjevarer, sortiment, eksponering og service. Nominerte butikker konkurrerer i to klasser, fullsortiment og lavpris, og Extra Nordfjordeid er nominert i klassa for lavpris.

Det er fjerde året på rad at det blir kåret en vinner i kategorien lavpris.

– Vi ønskjr å skape matglede i butikken vår. De ansatte gjør een kjempeinnsats for dette gjennom å engasjere og inspirere kundene våre, som også er våre eiere. Å bli nominert til Årets Matgledebutikk viser at vi gjør en god jobb og det gir oss ekstra motivasjon til å forsette det gode arbeidet, sier Espelund.

Kjededirektør i Extra, Christian Hoel, gleder seg over nominasjonen.

- I fjor kom Extra-butikker på både andre- og tredjeplassen i kåringen, mens vi i 2016 og 2015 stod på toppen av pallen. Vi har mange nominerte butikker også i år, noe som viser at lave priser ikke er til hinder for å inspirere og skape matglede for kundene våre. Nominasjonen skapar stolthet og er til inspirasjon for hele kjeden, seier han.

En finalist fra hver enkelt dagligvarekjede vil gå videre i konkurransen. Finalistene vil få besøk av en jury i tillegg til en såkalt «mystery shopper», en ukjent kunde som tar med seg handleopplevelsen tilbake til juryen.

Finalen av Årets Matgledebutikk er på Ostens Dag 25. oktober.