Få dagar til gjennomslag

Nyheter

– Det er mest sansynleg at gjennomslagssalva kjem i løpet av helga eller på måndag, så det er like før no, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Første salve på tunnelen gjekk i byrjinga av november. Den 595 meter lange tunnelen sikrar eit rasfarleg parti på fylkesveg 633 ute ved Stadhavet.

Tunnelen er blitt sprengt ut frå begge sider, og rundt seks månadar har det tatt å drive tunnelen. No startar neste fase, med oppbygging av vegbane, frostsikring, drenering og elektriske installasjonar i tunnelen.

Huseklepp seier at drivinga av tunnelen har gått noko seinare enn venta, men tempoet på inndrifta har vore noko raskare den siste månaden. YIT Norge AS har stått for tunneledrivinga, medan Volda Maskin har teke utlasting av steinmassar og bygging av veg og deponi i dagsona.

Målet er å få tunnelen klar til opning før kommande vinter set inn for fullt.