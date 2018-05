– Som Pluss-brukar kan ein lese alt på fjt.no

Nyheter

Redaktør i Fjordenes Tidende, Erling Wåge, seier at avisa har eit sterkt fokus på digital formidling av nyheiter og underhaldning på nettsida fjt.no. Grunnen til dette er at stadig fleire av abonnentane har blitt digitale, det vil seie at dei har tilgang til og kan lese alt som blir publisert på nettsida.

– Stadig fleire av abonnentane våre har registrert seg som Pluss-brukarar. I dag har nesten 40 prosent av papir-abonnentane registrert seg, og då har dei også tilgang til alt som er lagt på Pluss på nettsida vår, seier Wåge.

– Difor prøver vi også å legge ut saker og ting som skjer tidlegare enn før, gjerne kort tid etter at vi har laga sakene.

Han trur mange av dei som abonnerer på papiravisa ikkje er klar over at dei kan registrere seg utan ekstra kostnader.

– På fjt.no er det godt forklart korleis dette kan gjerast. Og er du i tvil, så kan du kontakte kundesenteret vårt så hjelper vi deg med å registrere deg.