Brukte halvannen time på å diskutere hvor den nye ladestasjonen skulle ligge

Nyheter

Det er avisen Synste Møre som melder om den langvarige diskusjonen i kommunestyret i Vanylven forrige uke. Kommunestyremøtet ble holdt tirsdag 8. mai.

Under møtet var ny ladestasjon for elbil ett av punktene som skulle opp til diskusjon. Hvor den skulle ligge, var det mange som hadde meninger om.

– Debatten viste et tydelig skille først og fremst mellom de skal mente den burde plasseres i Fiskå sentrum, og de som mente den burde ha vært et annet sted, heter det i artikkelen fra Synste Møre.

Har opna opp att kiosk og kafétilbod I mars gjenopna Moens Kiosk og Kafé ved Fiskå i Vanylven, eit tilbod med matervering i helgane, sjølvbetjeningskiosk og forsamlingslokale.

Til slutt gikk politikerne inn for at den nye ladestasjonen for elbil skal ligge ved Combisenteret på Fiskå. Tre representanter stemte imot dette vedtaket: Ingebrigt Berget (Sp), Bjarne Sætrenes (Frp) og Knut Ingvald Bøstrand (V).