Kontoret blir bare åpent to dager i uken

Det skriver avisen Synste Møre.

Lensmann Tor Sæther innrømmer overfor avisen at han i utgangspunktet ikke ønsket å halvere åpningstiden ved kontoret.

– Jeg skulle ønske vi kunne fortsette med åpningstid fire dager som nå. Men når det er sagt, vil jeg si at vi skal ordne dette slik at publikum fremdeles får et godt tilbud i Vanylven, sier lensmannen til avisen.

Endringene i åpningstiden betyr at kontoret kun vil holde åpent mandag og onsdag hver uke. Sæther mener endringen vil være for det beste for publikum:

– Det gjør det mer forutsigbart med at vi faktisk er der når kontoret er åpent. Dessuten gir det oss mulighet til å være mer ute, noe som også kommer publikum til gode.

Innbyggerne i Vanylven har også mulighet til å avtale tid med lensmannskontoret utenom åpningstid.