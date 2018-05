Snart et døgn siden siste oppdatering

Nyheter

Tirsdag ettermiddag gikk NRK-journalistene i Sogn og Fjordane ut i streik etter brudd i meglingen mellom Norsk Journalistlag og NRK. Til sammen er det 1.700 NRK-journalister fra hele landet som er tatt ut i streik.

På NRK Sogn og Fjordane sine nettsider kom det like før klokken 12 tirsdag en melding om at journalistene skulle gå ut i streik fra klokken 13 samme dag.

– Det betyr at det heller ikke blir sendinger på radio og i liten grad oppdateringer på nett fra NRK Sogn og Fjordane, heter det i meldingen.

Etter at journalistene gikk ut i streik klokken 13 tirsdag, har ikke nettsiden til NRK Sogn og Fjordane blitt oppdatert.

Kravene

NRK-journalistene gikk som nevnt ut i streik etter brudd i meglingen mellom Norsk Journalistlag og NRK. De krever en ny avtale som forplikter NRK til å gi alle medarbeidere «riktig kompetanse», samt likebehandling av tilkallingsvikarer og andre medarbeidere i NRK og at samlet lønnsøkning skal være over 2,8 prosent for å minske lønnsgapet til andre riksmedier, skriver VG.