Det var tidlig fredag morgen det skjedde et lite jordskjelv i ytre Nordfjord. Flere melder om at det skjedde like før klokken seks.

Rystelsen ble målt til 2,7 på richterskalaen. Det opplyser seismolog Tormod Kværna ved Norsar.

Personer fra Selje, Bremanger, Svelgen, Åheim, Flatraket, Måløy, Ålfoten og Eikefjord har meldt fra til Fjordenes Tidende om at de merket skjelvet.