Trur Kinn kan bli banebrytande

Kinn kommune kan representere eit paradigmeskifte i kva ein kommune skal vere, meiner kommunereformekspert Geir Vinsand.

Det var fellesnemnda for Kinn som denne veka hadde invitert kommunalekspert Geir Vinsand i Nivi Analyse AS til Florø for å snakke om Kinn som samfunnsutviklar, melder Firdaposten.

Og ifølge avisa hadde Vinsand høge tankar og store forhåpningar for «Norges raraste kommune».

– Måløy og Florø? Wow! Her er det eit vanvitig potensial!, sa han til forsamlinga, og peikte på at dette kunne bli ein framtidsretta kystregion og eit nytt bu- og marknadsområde som kunne bli banebrytande i Norge.

Vegane har vore livsnervane i Norge i moderne tid, men ifølge Firdaposten meinte Vinsand at dette no kan snu og at Kinn kommune kan bli ein pioner gjennom si kystsatsing.

– Det skjer utruleg mykje på kysten av Norge no. (...) Kinn kan bli ein føregangskommune, ein maritim framtidskommune, men de må ha med dykk fylket og regjeringa, la han til.

I Norge pågår det per i dag fleire ulike avtalar om forsøkskommunar, der nokre kommunar over fire år får teste ut nye måtar å drifte kommunale oppgåver på.

Vinsand meiner at Kinn bør få bli ein slik forsøkskommune for det framtidige kommune-Norge, og at Kinn bør få overført tunge oppgåver frå stat og fylke, til dømes bør alt som har med tilretteleggande næringsutvikling å gjere leggast til Kinn.

– Kinn kommune kan representere eit paradigmeskifte i kva ein kommune skal vere. De kan bli ein samfunnsutviklar på kysten, og ein veldig spennande samarbeidspartnar for regjeringa for å prøve ut nye ordningar. Men då må ein få nye rammer og nye ansvarsområde, påpeika han.