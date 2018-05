Var to ombord i båten som gikk på land

Nyheter

Operasjonsleder ved Vest politidistrikt Per Algrøy forteller Fjordenes Tidende at det var to mennesker ombord i båten som gikk på land ved Selja i morgentimene lørdag.

- En av dem, en mann, kom seg i land for egen hjelp og fikk varslet om ulykken. Etter søk ble en kvinne funnet i sjøen av redningsdykkere og hentet opp, og helsepersonell utfører førstehjelp på vedkommende, sier Algrøy.

- Kjenner dere tilstanden til kvinnen?

- Nei, vi vet ikke noe om det ennå. Men det er helsepersonell på stedet som har tatt seg av henne.

- Vet en noe om hva som kan ha skjedd?

- Nei, det er det for tidlig å si noe om nå.

Opplysningen politiet sitter med er at båten med to ombord har gått på land på øya Selja.

- Vi har fått opplyst at det var ved sørspissen av øya, sier Algrøy.

Ifølge personer Fjordenes Tidende har snakket med var det i området som kalles Ilshaugen eller Heimen på øya Selja.

Alle nødetater rykket ut på meldingen om ulykken, redningsskøyte, Seaking redningshelikopter, lokale redningsdykkere, politi og ambulanse.

En redningsaksjon med søk i sjøen ble umiddelbart satt i gang, men denne er nå avsluttet og det er ikke mistanke om flere i sjøen.

Politiet fikk melding om hendelsen litt etter klokka halv åtte lørdag morgen.

Ca. 08.15 meldte Vest politidistrikt at en person var hentet opp fra sjøen.

Bergens Tidende melder at kvinnen blir fløyet til Haukeland universitetssykehus i Bergen, og at mannen ombord klarte å ta seg i land til ei hytte på øya og be om hjelp.