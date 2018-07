Vitner slukket branntilløp da lynet slo ned

Nyheter

Et lynnedslag gjorde at det oppsto tilløp til brann i terrenget på Sandvikseidet på Stadlandet onsdag ettermiddag.

Ida Marie Sekse, Tore Christian Gjellsvik, Hanne Elisabeth Truelsen Nydal, Mia Solberg, Toril Gjeldsvik og Jon Frogner var imidlertid i nærheten og sørget for at man unngikk en større brann.

De forklarer at man var heldige ved at branntilløpet oppsto nærme veien og at det var nedbør og vindstille da lynet slo ned.

Brannvesenet fra Selje rykket også ut med tre biler, men branntilløpet var altså slukket da de ankom stedet.

Det er sendt ut OBS-varsel på grunn av stor gress-, lyng- og skogbrannfare på Vestlandet sør for Stad.