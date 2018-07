Bil med fire personer kjørte inn i tre

Nyheter

En bil med fire personer har kjørt inn i et tre. Det var to voksne og to barn i bilen da ulykken skjedde. Politiet, som fikk melding om ulykken klokken 18.09, opplyste først at én av personene i bilen satt fastklemt. Senere har de slått fast at vedkommende ikke er fastklemt, men at blien ligger slik til at det vanskelig å få han ut av kjøretøyet.

Nødetatene er framme på stedet, mens Helse Førde opplyser at luftambulanse er på veg.

Skadeomfanget etter ulykken er foreløpig ukjent, melder politiet.

Veien er delvis stengt på skadestedet.

Klokken 19.20: Politiet melder at alle de involverte er ute av bilen. Alle skal være bevisste, men skadeomfanget er fremdeles ukjent.

Klokken 19.40: Politiet melder at føreren av bilen er alvorlig skadet og blir sendt med luftambulanse til Førde. Den andre voksne er moderat skadet, mens barna fremstår som lettere skadet. De tre sistnevnte kjøres fra stedet i ambulanse.