Nyheter

– Kvinneandelen har økt betydelig fra året før, men samtidig viser statistikken at det totalt utstedes færre båtførerbevis enn tidligere år, heter det i en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

– Til sammen var det cirka 12.000 personer som tok Båtførerbeviset første halvår i år. Av disse var 4.744 kvinner, viser tall fra Norsk Test AS, som administrerer ordningen med båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet.

– Vi mener det er viktig at alle som fører en fritidsbåt skaffer seg best mulig kompetanse. Samtidig er det gledelig at kvinnene tar roret, da det viser seg at de i de fleste tilfeller kan være bedre båtførere enn de mannlige, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i meldingen.