Nyheter

Politiet melder at ein lokal patrulje har stogga ein bil der bilføraren er mistenkt for ruspåverkand under køyring.

Bilføraren, som er ei kvinne i 40-åra var stogga i området ved Haugland mellom Eid og Stårheim.

Politiet opplyser at kvinna blir tatt med til legevakt for blodprøve.