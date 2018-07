Øyvind bidrar til at det er rekordmange nyetableringar

Nyheter

Det har aldri vore skapt så mange nye arbeidsplassar i Sogn og Fjordane som no. I 2016 kom det 375 nye arbeidsplassar. Berre 46 kom i offentleg sektor, og då i pleie- og omsorgssektoren. Størst vekst har det vore i bygg- og anleggsbransjen, med 1.600 fleire enn i 2010, heiter det i ei pressemelding frå fylkeskommunen.

– Verdiskapinga er høg, i 2016 var fylket fjerde best i landet. Arbeidstakaren i Sogn og Fjordane er produktiv, berre i Oslo var det høgare verdiskaping per tilsett. Verksemdene er lønsame og solide, heiter det i meldinga.

Berre på nyetableringar har fylket vore lægst på statistikken. No ser det ut til at dette betrar seg. I 2017 hadde ein 3,7 nyetableringar per 1.000 innbyggarar, og dermed har Sogn og Fjordane seks fylker bak seg på statistikken.