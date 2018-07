Har inngått politisamarbeid

Nyheter

– Eid kommune og Politiet har i fleire år samarbeidd svært godt om kriminalitetsførebyggande og tryggleiksskapande arbeid, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V) i ei pressemelding.

I den nye avtalen er det blinka ut tre særskilt prioriterte innsatsområde: Vald i nære relasjonar/seksuelle overgrep, samfunnstryggleig og trygt oppvekstmiljø.

– Vi har faste møte i Politirådet mellom politiet og kommuneleiinga fire gonger i året, der vi held kvarandre oppdatert om aktuelle utfordringar. Eg opplever at vi deler eit grunnleggande syn på at den beste måten å skape eit trygt samfunn på, er å arbeide med førebygging og eit godt oppvekstmiljø for born og unge. Det er eit ypperleg utgangspunkt for eit nært samarbeid, seier Bjørlo.

– Politiet i Nordfjord sin innsats før og under Malakoff i samarbeid med festivalen og Eid kommune, er eit godt døme på korleis samarbeid kan skje i praksis. - Eg vil gje stor ros til alle i politiet i Nordfjord som har stilt opp under festivalen, og dei gode resultata dette har gitt, seier ordføraren.

I tida framover blir samfunnstryggleik eit viktig område for samarbeid mellom Eid kommune og politiet.