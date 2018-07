Inviterer til ny «pøbelgrandugnad»

Nyheter

– Ta aktivitetsdagen dykkar på Silda ein dag eller to eller tre, denne helga. Få ein unik sjanse til å trimme alle musklar, samt tyggemusklane, og ha det kjekt saman i eit felles mål for eit trivelegare Silda, heiter det i ei melding frå initiativtakarane i Ung Botaniker Sogndal.

Skal fjerne svartelista tresort frå øyene Norsk Botanisk Forening ønskjer saman med ungdomsforeininga å fjerne all sitkagran frå Vågsøy og Silda innan 2020, om grunneigarane vil.

Den første dugnaden fann stad jonsokhelga, og no er det klart for dugnad nummer to.

– Dugnaden startar fredag, men vi har hatt fire profesjonelle hogstmenn der ute frå måndag til torsdag denne veka. Så planen er at dugnaden startar med å rydde der dei har hogd, fortel Anders Gunnar Helle i botanikerforeininga.

Han fortel vidare at det vil bli servert lunsj og middag, og at alle er invitert til å vere med.