Har fiskekonkurransar for små og store

Nyheter

På programmet for festivalen som blir arrangert 3. og 4. august står NorgesCup for dei profesjonelle fiskarane, bedriftskonkurranse, folkekonkurranse og barnekonkurranse.

Førstnemnde blir arrangert fredag og laurdag, medan bedriftskonkurransen går av stabelen fredag. Her kan bedrifter melde på tilsette, kundar og samarbeidspartnarar.

– Ein unik måte å vise fram Måløy på for tilreisande, seier Kjell Oldeide i Nordfjord Havfiskeklubb.

Laurdag er dagen då heile familien kan få prøve fiskelukka. Først ut er folkekonkurransen. I fjor var det 76 deltakarar i denne klassa.

– Det folk skal vite er at vi har leigd inn mellom anna Nybakk, slik at folk som ikkje har båt sjølv skal få høve til å vere med, seier Oldeide.

Same dag er det duka for det han omtalar som «den viktigaste konkurransen». Borna skal få fiske frå Lekteren, og det blir premie til alle som deltek. Under fjorårets festival var over 100 barn samla til fiskekonkurranse.