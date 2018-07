«Tøttene» opnar kystfestivalen med show og humor på Knutholmen

Nyheter

Dette er orda til dirigent Grete Berntzen for Kalvåg Songlag som for anledninga har bytt namn til tøttene.

– Når vi lagar show då byter vi namn til tøtter, juletøtter og sommartøtter, og no kysttøtter, smiler Berntzen.

Dei inviterer til show på Knutholmen torsdag, og opnar med det Kalvåg Kystfestival.

– Det blir eit show, som sjølvsagt har fokus på musikken, men det blir også humor, kostyme og høg partyfaktor, og så blir det sjølvsagt allsong. Vi har også med oss mange flotte solistar, seier Berntzen, og ramsar opp systrene Linn og Mia Belseth, Trond Strand, Norvall Klungresæter og Kristian Aga Ulvestad.

– Og så har vi med oss eit fantastisk band, legg ho til.

Berntzen trur dei har noko for ein kvar smak og avslører at dei skal innom 80-talet, elegant soul og at det kanskje blir ein ABBA-låt.

– Og kan du refrenget på Tore Tang så blir du ikkje skuffa, smiler Berntzen.