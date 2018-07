Nyheter

Motorsykkelulukka på Kvalheim førre laurdag, og motorsykkelulukka i Måløy sentrum på måndag, er to av sakene som har blitt best lest i veka som har gått.

Ei anna sak som har blitt godt lese er saka om ein sjåfør som vart stoppa etter vinglete køyring.

Saka om kva politiet måtte henge fingrane i under festivalhelga på Nordfjordeid vart også godt lest. Les saka her.

Desse sakene vart også godt lest i veka som gjekk:

Bil køyrde i autovernet

Han kan bli den aller første ordføraren

Opnar med snorklipping og konsert

MC-førar ikkje lenger kritisk skadd