Har truleg funne årsaka til at nettet var nede

Nyheter

Det skriv Firda på sine sider.

I etterkant av Malakoff Rockfestival uttalte innsatsleiar Roger Gundersen at det hadde vore problem med telefonnettet under festivalen.

– Operasjonssentralen har ikkje nådd oss, og vi har heller ikkje fått til å ringe kvarandre. Vi har brukt lommelykt og laser, samt kommunisert på sms. Denne saka blir følgd opp, og vi vil sjekke med teleoperatøren om feilen kan ligge hos dei, sa han til Fjordenes Tidende då.

– Det var truleg ei overbelastning. Vi var i kontakt med operasjonssentralen i Bergen som også stadfesta at dei hadde problem med å ringe ut, men at sambandet og melding fungerte slik det skulle, seier Gundersen no.

I dialog med Telenor

Festivalsjefen fortel at for tre år sidan monterte Telenor opp ei ekstraantenne og har etter det garantert at det ikkje skulle bli kapasitetsproblem.

– I helga måtte ein ut av Eid sentrum for å klare å ringe ut, fortel Naustdal.

– Det må vi få orden på neste år. Ein må kunne få kommunisert med kvarandre. Det er viktig for tryggleiken, seier han.

Ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, seier at dette vil bli ei sak som kommunen, festivalleiinga og politiet vil ta opp med Telenor.

– I tillegg til at det har auka med publikum har databruken på den enkelte brukar også auka. Likevel burde det vere mogleg for Telenor å dimensjonere når ein veit sånn ca. kor mange som kjem på festivalen, meiner Bjørlo.

Kommunen har bestilt ei samla analyse av all mobiltrafikk i Eid sentrum festivalhelga. Den kjem i august.

Trafikken aukar

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, seier til Firda at deira nett fungerte heilt ok med 30.000 besøkande.

– Telenor sitt nett kollapsa ikkje, men tok bra med trafikk utan sperring, seier han.

Datatrafikken blant Telenor sine kundar auka med 33 prosent på Malakoff samanlikna med i fjor. Før festivalen utvida Telenor 4G-kapsiteten. Det vil dei også gjere til neste år, slik at ein oppnår betre dekning rundt scenene spesielt, opplyser Amundsen.

På spørsmål om kvifor politiet ikkje kom igjennom, seier Telenor dette:

– Politiet brukar Telia, så korleis deira nett var kan eg ikkje kommentere. Eid kommune er på Phonero sitt nett og er heller ikkje kunde hos oss, seier dekningsdirektøren.