Får fylkets første minoritetsrådgjevaren

Dette er den første minoritetsrådgjevarstillinga IMDI opprettar i Sogn og Fjordane. Minoritetsrådgjevarane skal arbeide førebyggjande mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnlemlesting.

– Eg er svært glad for at IMDI har merka seg det gode arbeidet Eid og Nordfjord gjer innanfor busetjing og integrering av unge flyktnignar, og no lokaliserer ei ny stilling hit for å styrke innsatsen for inkludering og integrering, seier Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V).

Han gler seg over at ein statleg arbeidsplass blir plassert i Nordfjord.

– Det er viktig at staten ser verdien av å byggje opp kompetanse også utanfor dei største byane, og at vi set ressursar inn på at ungdom med flyktning-bakgrunn blir godt integrert i våre lokalsamfunn. IMDI sitt initiativ her er eit steg i rett retning, og er ei flott oppfølgjing av Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sitt besøk i Nordfjord i juni seier Alfred Bjørlo, ordførar i Eid (V).