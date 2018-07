Nyheter

Vi vil gjerne sjå ditt aller beste fiskebilde og trekker to personar som får to billettar til konserten i rorbuteltet under Måløy Havfiskefestival 4. august.

For å delta i konkurransen merker du ditt beste fiskebilde med emneknaggen #fjtno på Instagram. Hugs at du må open profil for at vi skal kunne sjå bilda dine. Du kan òg vere med i konkurransen ved å sende bidraget ditt på e-post til fjt@fjt.no.

Frist for innsending er til og med torsdag 2. august.