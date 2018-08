Fortviler over MC-ulykkene

Nyheter

I juli har fem av ti dødsulykker skjedd på motorsykkel. Vegvesentet er nå urolige over den markante økningen.

– Dette er nedslående, men føyer seg dessverre inn i en negativ trend, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mens risikoen for å bli drept eller hardt skadet per kjørte kilometer i bil har gått markant ned de siste årene, har risikoen for MC vært økende siden 2011.

Mens ti personer mistet livet på norske veier i juli, viser tallene for juni og juli totalt 22. Det er to mer enn i fjor.

– Dette handler om langt mer enn tall og statistikk. For hver enkelt ulykke er en stor tragedie for de som rammes, sier direktøren.

Så langt i år har 55 personer mistet livet i trafikken, og voksne menn dominerer statistikken.

Ifølge vegvesenet var Norge likevel det mest trafikksikre landet i Europa i 2017.

– Vi har jobbet målrettet og kunnskapsbasert i mange år. Det skal vi fortsette med, men det avhenger av deg og men som vanlige trafikanter, understreker Gustavsen.