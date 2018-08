Nyheter

Konferansen blir arrangert av Måløy Vekst i Parken Kulturhus på Raudeberg.

Konferansen vil ha fokus på bruk av restråstoff, samarbeid mellom næringsliv og akademia (FoU) og dei enorme moglegheitene som ligg i det marine næringsvliet i regionen vår, skriv Måløy Vekst på si heimeside.

Fiskeriminister Per Sandberg kjem til konferansen. Tidligare sjømatutsending i Spania og dagleg leiar i Star Seafood, Hildegunn F. Osmundsvåg, vil vere konferansier for dagen. Andre deltakarar er Agnes C. Gundersen (Møreforskning), Asgeir Hasund (Marine Harvest), Kjartan Sandnes (Biomega), Audun Iversen (Nofima), Kari Kolstad (NMBU), Rita Maråk (FHF) og Dr. Jon Øvrum Hansen (Foods of Norway).