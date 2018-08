Nytt hotell kan stå klart om tre år

Nyheter

– Vi ønskjer å byggje eit hotell som fyller det behovet vi ser når det gjeld turisme. Difor er målet å byggje eit hotell med om lag 100 rom, seier Bjarne Reidulf Krakereid til NRK Sogn og Fjordane.

Her er de lokale som har sikret seg hotelltomta En investorgruppe der alle har tilknytning til Selje-området har inngått avtale om å overta festeretten til hotelltomten.

Bli med på innsiden av brannruinene I mer enn et halvt år har brannskadde Selje Hotel stått mørklagt og forlatt. Vi har tatt en tur inn på hotellet for å se nærmere på skadene etter den tragiske brannen i november 2016.

Han er styreleiar i Selje Hotell Invest AS som formelt blei stifta 7. august og i aksjeselskapet er Therese Lien Smenes dagleg leiar. Den lokale investorgruppa tok i juni over festeretten til branntomta.Målet er no å få på plass eit hotell innan tre år, og kostnaden ligg på 120 millionar kroner. Gruppa jobbar med å skaffe investorar og skal måndag ha styremøte.

– Vi håper at dei brannskadde massane blir fjerna i løpet av hausten og at vi då kan byrje å planleggje og teikne eit nytt hotell på tomta, seier Krakereid til NRK.