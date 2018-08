Småbarnsmødrene er en del av suksessoppskriften

Nyheter

Etter flere år med framgang har Uniformpartners avdeling i Selje vokst seg ut av de gamle lokalene. Nå trenger de både større plass og flere ansatte.

Den gamle skjortefabrikken er så å si en ren «kvinnearbeidsplass», der mange av de ansatte har små barn. Ledelsen ved selskapet opplever småbarnsmødrene som noen av de mest lojale ansatte man kan få. Selv forteller de ansatte at de synes bedriften er flink å legge til rette for at man kan kombinere jobb og familie på en god måte. Det kan blant annet Ingrid Rikheim fra Selje skrive under på.

– Det er et fantastisk sted å jobbe, smiler 71-åringen, som har jobbet på skjortefabrikken siden begynnelsen av 60-tallet.

Nå er hun pensjonert, men hjelper gjerne til dersom det er behov for det.

– Det er sånne som Ingrid som gjør denne bedriften, smiler avdelingsleder Geir Årvik.

Han har all grunn til å smile. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og stod i 2017 for en omsetning på 68 millioner kroner av totalt 150 millioner i konsernet.

– Det er veldig kjekt å vise at det går an å få det til i utkanten, sier en fornøyd avdelingsleder.

Nå investerer konsernet nærmere åtte millioner kroner i en ny lagerhall på mer enn 800 kvadratmeter i Selje. De skal også ansette fra to til fem nye medarbeidere til avdelingen.

Selje-avdelingen utmerker seg på flere områder, blant annet med en svært stabil arbeidsstokk. Avdelingslederen har selv vært i bedriften i 20 år, samtidig som at det er flere av de ansatte som har vært der langt lengre enn ham.

Det er særlig ansatte som ble ansatt mens de var småbarnsmødre som utmerker seg.

– Vi har veldig god erfaring med å ansette småbarnsmødre. Ja, det kan bli litt fravær, med syke barn og slike ting, men du får ikke mer lojale ansatte, i tillegg til at de er veldig dyktige. De har mange gode ideer, og tilfører utrolig mye til arbeidsplassen, sier Årvik.

Bedriften er også fleksibel med å tilrettelegge for deltid for ansatte som ønsker en dag eller to fri i uken.

– De som jobber deltid her, gjør det frivillig, bekrefter avdelingsleder Geir Årvik.