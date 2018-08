– Vi har stort sett hatt ett eller flere oppdrag hver dag

Nyheter

– Vi har stort sett hatt ett eller flere oppdrag hver eneste dag. Generelt har de fleste oppdragene våre vært knyttet til motorhavarier. Det er mange båtturister som runder Stad som har fått tette filtre eller kjørt propellen over et skjær, sier Geir Antonsen, skipper på redningsskøyta Halfdan Grieg.

2018-sommeren har vært preget av godt vær og høy aktivitet på sjøen over hele landet. Det merkes godt for redningsselskapets 51 redningsskøyter. Sammenlignet med 2017 viser tallene en oppgang på 17 prosent eller 510 oppdrag mellom mai og august. For Sogn og Fjordanes del er oppgangen på hele 44 prosent. Totalt har de tre redningsskøytene i fylket rykket ut på 69 oppdrag, mot 48 sommeren 2017, ifølge en pressemelding fra Redningsselskapet.

Geir Antonsen forteller at de har mange telefoner fra lettere nervøse båtfolk som skal krysse Stadhavet.

– Folk har stor respekt for Stadhavet, og det er bedre at de ringer oss for tidlig enn for seint. Det er mange turister og båtfolk på hjemreise som runder Stad og får tette filtre fordi bølger rister opp urenheter fra bunnen av tanken. Det kan bli skummelt, sier Antonsen.

Mange har gått på grunn i finværet. 251 båter har på landsbasis hatt behov for hjelp fra redningsskøytene i perioden mai-juli for å komme seg av skjær i sjøen. Flest grunnstøtinger er det i Vestfold, der skøytene har dratt 53 båter av grunn i løpet av sommeren. Østfold er neste fylke på lista med 48 grunnstøtte båter i løpet av sommeren. I Sogn og Fjordane har bare 4 båter hatt behov for assistanse etter grunnstøting.

Til tross for en hektisk sommer har det heldigvis vært få av de styggeste ulykkene. Redningsskøytene har reddet 23 personer, berget 41 båter fra forlis og deltatt i 708 søk- og redningsoppdrag på landsbasis. Totalt har nesten 3200 båter hatt behov for assistanse.

–Det er viktig at den enkelte har et bevisst forhold til risiko og sikkerhet forbundet med det å ferdes på sjøen. Den enkelte må tilegne seg kunnskap om hvordan man ferdes på sjøen, og kjenne sin egen båt godt, for å unngå potensielt farlige situasjoner, sier beredskapssjef i Redningsselskapet, Ronny Jåsund-Pedersen.