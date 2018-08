Nyheter

– Vi oppfordrar lokalt næringsliv og andre privataktørar til å vere med på å støtte eit forskingsinstitutt innan marin sektor. Det er ikkje sett øvre eller nedre grense for teikningsbeløpet, og vi blir veldig glad for alle som ønsker å vere med å støtte, seier dagleg leiar Randi Humborstad i Måløy Vekst.

– No må vi stå samla for å klare å realisere eit slikt stort løft for marin næring i Sogn og Fjordane, fortset ho.

Både Ervik Havfiske og Marine Harvest står på lista over næringsaktørar som vil støtte senteret, og det er satt et mål om å samle inn 3 millioner kroner fredag.

– Vi har ei målsetning om 3 millionar kroner frå lokalt næringsliv. Deretter vil vi gå ut til bankar, kommunar og fylkeskommune og be om støtte til senteret, seier Humborstad.