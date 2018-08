Merka du jordskjelvet?

Nyheter

– Det hadde ein styrke på rundt 2,9, seier direktør Anne Strømmen Lycke i Norsar til NRK Sogn og Fjordane som melde saka først.

Skjelvet i føremiddag kom på ein stad der det jamnleg er skjelv. Ho seier dette ikkje var eit spesielt sterkt skjelv, men at det kan kjennast ganske godt.

– Skjelv med denne styrken gjer ikkje skade. For at det skal vere fare for bygningar må styrken vere over 4–5, seier Lycke til NRK.

Ei førebels analyse av registrerte data viser at skjelvet, med ei styrke på 2,8 skjedde i dag tidleg klokka 09.25 vest av Måløy, skriv NORSAR.