Andreas gjorde gode gjerningar etter mystisk fangst

Ti år gamle Andreas Mårstig Ravnøy frå Nå i Hardanger er ein ivrig fiskar. På ferie i Kalvåg nyttar han sjølvsagt høve til å drive litt krabbefiske. Og krabbe blir det kvar einaste dag, men på onsdag kom Andreas lett oppskaka heim med heile teina. Det var noko rart på «føtene» til hummaren han hadde fått, ifølgje Henry Nøttingnes, som har teke bilda.

Det viste seg at ein stor fin rognhummar var gått i teina, men ikkje berre det. I tillegg hadde hummaren kraftige gummistrikkar på begge klørne. No er det heilt vanleg å binde hummaren før ein legg dei i samlekasse. Gjer ein ikkje det endar det i slagsmål med store skader på dei involverte.

Kor lenge hummaren har farta rundt med dette handikappet er vanskeleg å seie, men mystisk er det i alle fall. Dersom hummaren er fiska lovleg så må det ha vore frå fjorårets sesong frå 1. oktober til 31. november. Dette får vi vel kanskje aldri svar på, men Andreas var einig i at i dag hadde han gjort to gode gjerningar: Eine det var å frigjere klørne på hummaren slik at han ikkje vart plaga. Den andre var å kaste den på sjøen for at den skulle føre slekta vidare, ifølgje Nøttingnes.