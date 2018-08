Fikk rensket opp i sentrum

Nyheter

– Cirka 20 personer stilte i strålende vær og vi fikk fjernet mye søppel, ugress og rensket opp langs fortauskanter, på torget og i blomsterbed. Det er kjekt at folk står på og ønsker å holde sentrum ren og innbydende. Personer fra næringsliv og private stilte på dugnaden. Vågsøy parkering var med og la ned en stor innsats i å forskjønne flere av bedene både i sentrum og på torget med å legge ned duk og hvit sten. I tillegg kjører de feiebilen og tar opp mye rusk og rask som blir i gatene og parkeringsplassene i sentrum, sier Jørgensen.

– En fest for folket Torsdag 23. august kommer kronprinsparet for å åpne Måløyraidsenteret. Ildsjelene bak senteret ønsker seg både en stor folkefest og en høytidsstemt krigshistorisk minnedag.

Måløy Handelsforening inviterte tirsdag til dugnad i sentrum for å gjøre Måløy ryddig og pent til kronprinsparet kommer torsdag.

Jørgensen skryter av av Vågsøy parkering, som gjennom hele året gjør en innsats for å holde sentrum rent.

– Sammen med både privatpersoner og næringsdrivende i sentrum, noe Måløy Handelsforening sett stor pris på. Dette er en viktig jobb for trivselen og Måløy Handelsforening håper også at Vågsøy kommune blir med og setter av enda flere midler på sikt for å forskjønne sentrum og lager en helårlig plan for det estetiske i sentrum. Det skaper trivsel både for innbyggere og tilreisende.

Jørgensen oppfordrer også folk som ikke kunne stille tirsdag, om å stille på andre dugnader, året rundt.

– Måløy Handelsforening har oppfordret til felles dugnad hver vår og høst, men det må kontinuerlig gjøres tiltak gjennom hele året, skal det se ordentlig ut i sentrum, så det er bare å stå på og jobbe for gode trivselstiltak i sentrum. Sammen kan vi utrette mye, sier hun.

– Måløy Handelsforening oppfordrer også folk til å legge turen til Måløy på torsdag, for å ønske kronprinsen og kronprinsessen velkommen, så vi får laget en stor og flott folkefest i Måløy. Folk må også legge turen innom det flotte Måløyraidsenteret vi har fått i sentrum, enten nå på torsdag eller senere. Måløy Handelsforening ønsker Måløyraidsenteret lykke til med den offisielle åpninga og med besøket fra kongefamilien, sier Jørgensen.