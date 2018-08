Nyheter

Det blir i desse dagar arrangert fagmøter om grovfôrsituasjonen i Sogn og Fjordane fleire stader i fylket.

– Det viktigaste er å halde oppe landbruk i heile landet Ulike tiltak har blitt sett i verk av regjeringa for å hjelpe på situasjonen bøndene er i.

Målet er å få ut informasjon, slik at bøndene skal vera best mogeleg rusta til komande innefôringssesong. Sjølv med ein tredjeslått i hus om nokre veker, vil truleg dei aller fleste i fylket ha for lite grovfôr, ifølgje Sogn og Fjordane Bondelag.

Måndag blir det møte på Stårheim.