Slik fikk departementet vite om Iran-reisen

Ingen i Per Sandbergs eget departement visste at statsråden var i Iran. Dermed ba Sandbergs politiske rådgiver Britt Dalsbotten om en avkreftelse på at han var i landet da det kom inn spørsmål om en privat tur.

Det er NRK som melder saken.

Britt Dalsbotten er fra Bremanger og kom inn som Sandbergs politiske rådgiver for et års tid siden.

Fiskeriminister Per Sandberg hadde egentlig planlagt ferie til Tyrkia, og hadde derfor meldt inn dette til både Statsministerens kontor og eget departement.

Derfor var overraskelsen stor da det viste seg at han i strid med alle regler hadde reist til Iran uten å si fra.

Dette kommer tydelig fram av SMS-utvekslingen mellom statsråden og hans politiske rådgiver den 23. juli, som NRK har fått tilgang til. Rådgiveren ber der om at Sandberg avkrefter at han er Iran, og det virker som departementet trodde det måtte være en feil da de fikk spørsmål om dette.

«Har sendt deg en e-post ang. spørsmål om tur til Iran i privat regi. Jeg mener det er greit å avkrefte med mindre du faktisk har planer om privat tur», skriver rådgiveren Britt Dalsbotten (Frp) i tekstmeldingen.

Antakelsen av at Per Sandberg ikke kunne være på tur til Iran viste seg å være feil.

Statsråden svarte rundt 45 minutter senere kort:

– Jeg er på ferie, i Iran. Kun privat

Vil ikke kommentere

Dette virker å være første bekreftelsen av at Sandbergs departement fikk vite om Iran-turen. Informasjonen er av departementet selv journalført og arkivert som «Bekreftelse på Irantur», og det er dette dokumentet NRK har fått innsyn i.

I utvekslingen kommer det oppfølgingsspørsmål, men resten av SMS-ene er ikke med i dokumentet som er arkivert i departementets systemer. SMS-ene ble arkivert den 1. august viser informasjonen NRK har fått innsyn i.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra politisk rådgiver Britt Dalsbotten, men hun ønsker ikke å gi noen kommentar og viser til SMS-ene. Departementet sier de ikke har kommentarer til kontakten utover Per Sandbergs eget svar til Stortinget.

– Jeg varslet departementet den 23. juli, dagen etter jeg ankom Iran, og SMK ble varslet påfølgende dag, skrev Sandberg i svaret.

Sandberg har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelse om saken i dag.