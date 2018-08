Stenger dørene i løpet av 2018

Nyheter

– Vi vet at folk har satt pris på å ha et Gjensidigekontor i nærmiljøet, og det er beklagelig å måtte stenge kontoret i Måløy, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige i en pressemelding.

Grundige kundeundersøkelser viser at færre fysisk besøker kontorene, ifølge Voll.

– Flere og flere ønsker å både kjøpe forsikring og gjøre endringer i forsikringene sine selv på nett, sier han.

Det jobber i dag to personer ved kontoret, og Voll sier til Fjordenes Tidende at det blir jobbet med å finne gode løsninger for de ansatte.

– De to ansatte vil jobbe mot næringslivet og vi jobber med å finne kontorløsninger for de i Måløy. Næringslivskunder vil dermed ikke merke noe til at kontoret stenger, forteller han videre.

Kontoret i Måløy stenges i løpet av 2018. Nærmere dato er foreløpig ikke bestemt.